Staalbedrijf Interloods viert 30ste verjaardag

Interloods N.V. (Sint-Job-in-'t-Goor), dochterbedrijf van Frisomat (Wijnegem), viert zijn 30ste verjaardag. Interloods, dat in 2013 door de Frisomat Groep werd geïntegreerd, is sinds 1986 actief in de verhuur van industriële gebouwen en de renovatie van bestaande hallen. Frisomat focust, zoals be...