zondag 5 maart 2017

Projectontwikkelaar Everland opent design-hotel in Brussel

Projectontwikkelaar Everland opent dit voorjaar langs de Antwerpselaan in Brussel design-hotel Yadoya. Het hotel zal 73 kamers tellen, waarin de Japanse rust en sereniteit centraal staan, die als investering aan particulieren worden verkocht. Als internationaal projectontwikkelaar deed Everland eerder ervaring op met de ontwikkeling en uitbating van diverse hotelprojecten in Londen, Brussel en Brugge. Everland neemt de uitbating van Yadoya in eigen beheer op. De commercialisatie van de kamer werd toevertrouwd aan projectmakelaar Realis Immo N.V. (Antwerpen). Meer info: 02/5222.33.55 of http://www.everland.be.

+ 3 FOTO's