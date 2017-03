dinsdag 7 maart 2017

Natu Fine Food integreert Gerval-salades

Natu Fine Foods B.V.B.A. (Genk), sinds kort bedrijvig in de bereiding van verse smeersalades en warme gerechten, neemt de salade-activiteiten van Jan Schots N.V. (Wommelgem) over. Natu Fine Foods werd zowat een jaar terug opgericht door de ervaren Limburgse ondernemers Raymond Cretskens en Jonas Dewael. Jan Schots zet een punt achter zijn productie-activiteiten. De productie van ambachtelijke vleeswaren wordt overgedragen aan Breydel Chimay Group N.V. (Gavere), de productie van salades, onder de merknaam Gerval, wordt doorgeschoven naar Natu Fine Foods. Dat betrok onlangs een nieuwe productiesite in Genk, waar met een state-of-the-art uitrusting alles in gereedheid wordt gebracht op de productie van de Geval-salades op te starten. Natu Fine Foods B.V.B.A. is gevestigd te 3600 Genk, Henry Fordlaan 39. Telefoon: 089/75.88.26. URL: http://www.natufinefoods.be.