donderdag 9 maart 2017

Orange van start met nieuw identificatieproces prepaid-verkoopskanalen

Na een succesvolle implementatie van prepaid-identificatie in alle eigen Orange-shops en via de Orange-website in 2016, start Orange nu met de uitrol van een nieuw identificatieproces in 1.700 Orange prepaid-verkoopskanalen. Het innovatieve proces zorgt voor een efficiënte identificatie en registratie van nieuwe en bestaande prepaid-klanten, en dat in luttele seconden. Het identificatieproces bestaat uit een voortuitstrevende terminal die door Famoco, specialist in beveiligde terminals werd ontwikkeld. Met het toestel kunnen verkoopspunten van Orange-herlaadkaarten de identiteit van hun klanten controleren en in slechts enkele seconden registreren door hun identiteitskaart of paspoort te scannen. Meer info: http://www.orange.be.