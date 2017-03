(Het team van Flexpoint Vilvoorde, met rechts branch manager Sylvie Vanbossele)

vrijdag 10 maart 2017

Sylvie Vanbossele branch manager nieuwe Flexpoint-vestiging in Vilvoorde

Uitzendbedrijf Flexpoint B.V.B.A. (Hasselt) stelt Sylvie Vanbossele als branch manager verantwoordelijk voor de uitbouw van zijn nieuwe vestiging in de Brusselse rand, met name in Vilvoorde.

+ FOTO

(Het team van Flexpoint Vilvoorde, met rechts branch manager Sylvie Vanbossele)