maandag 27 februari 2017

Ingenieursopleidingen staan garant voor succesvolle toekomst Resultaten Startbaanenquête 2016

Eén op vijf ingenieurs studeert voort of doctoreert na zijn studies. Spontaan solliciteren leidt in nagenoeg 14% van de gevallen tot succes, maar een kwart van de jonge afgestudeerde ingenieurs vindt dat de invulling van zijn/haar eerste job niet met het verwachtingspatroon overeen stemt. Ten slotte blijken werkomstandigheden en bedrijfscultuur voor de ingenieur doorslaggevend bij de werkgeverskeuze. Zo blijkt uit de Startbaanenquête 2016 van ie-net.

Ingenieursvereniging ie-net voert jaarlijks een “Startbaanenqûete” uit. Ze werd in september 2016 gelanceerd bij de bio-, burgerlijk en industrieel ingenieurs, afgestudeerd in 2016, 2015 en 2014. Door de doelgroep uit te breiden met ingenieurs die één of twee jaar zijn afgestudeerd, krijgt men enerzijds een beter inzicht op de transitie in de arbeidsmarkt van de jonge ingenieur en anderzijds tips die gebaseerd zijn op concrete werkervaring voor de laatstejaarsstudent.

Twintig procent doctoreert of studeert verder

Na het beëindigen van de ingenieursstudies kiest 15% van de ingenieurs, afgestudeerd in 2016, ervoor om te doctoreren, 5% beslist om voort te studeren. Dat betekent dat slechts 80% van de afgestudeerde ingenieurs in 2016 op de arbeidsmarkt beschikbaar is.

Van alle deelnemers kiezen 28% van de bio-ingenieurs, 20% van de burgerlijk ingenieurs en 4% van de industrieel ingenieurs voor een doctoraat.

De helft van de pas afgestudeerde ingenieurs had in juni al een contract op zak. In september was dat al 80%, zonder daarbij rekening te houden met de doctorandi. De resultaten bevestigen dat ingenieursopleidingen garant staat voor een succesvolle toekomst.

Jobbeurzen startschot voor zoektocht naar job

De start van de zoektocht naar een job concentreert zich vooral tijdens de maanden februari en maart en na de examens. Eind maart is 47% van de laatstejaarsstudenten begonnen met het zoeken naar een job. Tijdens die periode organiseren verschillende actoren een jobbeurs voor laatstejaarsstudenten. Na de examens neemt de zoektocht naar een job toe. In september is al 93% met het zoeken naar een job gestart.

Spontaan solliciteren rendeert

57% van de jonge ingenieurs zocht zijn weg naar jobs via jobdatings of jobbeurzen. 48% solliciteerde spontaan bij een bedrijf. 28% maakt gebruik van sociale media in zijn zoektocht. 16% van de jonge ingenieurs heeft zijn job gevonden op een jobbeurs of via jobdating. Bijna 14% heeft dankzij het spontaan solliciteren een job gevonden.

Met het jobportaal www.jobs-ie-net.be biedt ie-net aan jonge ingenieurs een overzicht van bedrijven die ingenieurs in dienst hebben en/of ingenieurs aanwerven. Ingenieurs kunnen via het jobportaal spontaan én gericht bij het bedrijf solliciteren.

Opvallend is dat amper 1,9% via de sociale media een job heeft gevonden.

1 op 4 vindt dat job niet aan verwachtingen voldoet

25% van de jonge afgestudeerde ingenieurs vindt dat de invulling van zijn /haar job niet met het verwachtingspatroon overeen stemt. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is dat de job niet technisch genoeg is of dat de jonge ingenieur te weinig of geen gebruik kan maken van zijn technische kennis. Jonge ingenieurs bevestigen met die cijfers dat ze onvoldoende zicht hebben op de diversiteit aan jobkansen die een ingenieursdiploma biedt.

22% van de ingenieurs die de laatste twee jaar zijn afgestudeerd, zijn al van werkgever veranderd. De belangrijkste reden daarvoor is het niet overeen stemmen van de jobinhoud met het verwachtingspatroon (31%) en een job die men ervaart als beneden zijn niveau (14%).

Werkomstandigheden en bedrijfscultuur doorslaggevend

Doorslaggevend bij de keuze voor een werkgever zijn vooral de goede werkomstandigheden (42%) en de bedrijfscultuur (36%). Ook opleidingsmogelijkheden (34%), het imago van het bedrijf (30%) en het salaris (29%) zijn niet onbelangrijk. Voor 97% van de deelnemers zijn erkenning en waardering de belangrijkste redenen waarom men zich op het werk inzet.

Bij aanvang van de carrière verdient 50% van de burgerlijk en bio-ingenieurs in de privé-sector 2.800 euro bruto per maand, 50% van de industrieel ingenieurs verdient 2.515 euro bruto per maand. Doctorandi krijgen gemiddeld 1.996 euro per maand. Voor deze categorie komt het bruto-loon overeen met het netto-loon.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met ie-net).

Meer info: www.ie-net.be.