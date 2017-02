maandag 27 februari 2017

Hackers grijpen terug naar oude technieken

Cyber-criminelen grijpen terug naar klassieke aanvalsmethodes om in te breken in de computers en netwerken van bedrijven. In het tiende, jaarlijkse beveiligingsrapport van Cisco pieken onder meer adware en spam. Bijna twee e-mails op drie zijn spam-berichten, waarvan bijna 10% ook malware bevat. Onder impuls van botnets is spam terug op het niveau van 2010.