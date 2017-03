Limburgs gedeputeerde Erik Gertis, gouverneur Herman Reynders en professor Luc Soete (Foto Serge Minten)

dinsdag 28 februari 2017

Uitvoering LIRES-plan van start

Tijdens een startmoment voor de Limburgse steden en gemeenten, werd in het Limburgse provinciehuis het startschot gegeven voor de uitvoering van het LIRES-plan. LIRES staat voor “Limburgse Regionale Economische Samenwerking”. Het plan heeft tot doel om via strategische hefboomprojecten de economisch-stedelijke draagkracht van de Limburgse regio’s te versterken.

39 Limburgse steden en gemeenten, de Limburgse sociale partners en het provinciebestuur engageren zich binnen LIRES om gezamenlijk de uitdaging aan te gaan om Limburg en zijn streken verder op de kaart te zetten als een regio met een eigen ontwikkelingskracht en identiteit.

Om tot de strategische heftboomprojecten te komen, zal LIRES in eerste instantie een analyse maken van het economisch potentieel van iedere Limburgse regio. Bedoeling is opportuniteiten te verkennen die tot op heden onder de radar bleven. Dat zal gebeuren in relatie tot de SALK-business cases (maakeconomie, logistiek, agro-food, cleantech, …), maar er zal ook breder worden gekeken. Het laat zich raden dat aansluiting zal worden gezocht bij de economische ontwikkelingen in de aangrenzende regio’s. De centrale ligging van Limburg in de grensoverschrijdende kennisdriehoek Eindhoven-Leuven-Aken biedt tal van strategische voordelen, zo luidt het.

De uitvoering van LIRES wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF), de gemeentebesturen en het provinciebestuur. Aanvullend engageerde het provinciebestuur zich om een strategisch ontwikkelingsfonds te creëren waarmee strategische hefboomprojecten voor de Limburgse regio’s kunnen worden uitgewerkt en een basis krijgen om verdere financiering aan te trekken.