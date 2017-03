dinsdag 28 februari 2017

Alphabet maakt genomineerden “Lease Car of the Year 2017” bekend

De jury van “Lease Car of the Year” heeft de twaalf genomineerden voor 2017 bekend gemaakt. Alphabet Belgium organiseert de wedstrijd inmiddels voor de 25ste keer.

Genomineerd in de categorie “Economy” zijn de Renault C3, de Nissan Micra en de Renault Clio. In de categorie “Business” nemen de Audi Q2, de Hyundai Ioniq en de Peugeot 3008 het tegen elkaar op. De Alfa Romeo Giulia, Audi A5 en Skoda Kodiaq wedijveren in de categorie “Business+”. Wie in de categorie “Executive” het pleit in zijn voordeel zal beslechten zullen de Audi Q5, de BMW 5-reeks of de Volvo V90 onderling uitmaken.

Op 17 maart worden de wagens onderworpen aan een grondige praktijktest. Samen met de scores uit de desk research waarbij factoren als TCO en V.A.A. een belangrijke rol spelen, en de punten toebedeeld door de klanten van Alphabet, worden de winnaars bepaald.

Naast de “Lease Car of the Year” wordt er ook per categorie een “best in class” verkozen. Het is wachten tot 27 april om te weten wie in 2017 de prijzen in de wacht sleept.