woensdag 1 maart 2017

5,8 miljard euro voor Werkplan Mobiliteit

Vlaanderen investeert vanaf nu tot het eind van de regeerperiode in 2019 nog 5,8 miljard euro in de Vlaamse mobiliteit. Het leeuwendeel gaat naar werken aan de weg (2,7 miljard euro) én werken aan de waterweg (2,25 miljard euro). Het Werkplan investeert in alle verschillende vormen van vervoer. De investeringsbudgetten voor alle vormen van vervoer stijgen naar een historisch hoog peil. Er wordt niet enkel aan de weg gewerkt, maar ook aan alternatieven voor de (vracht)wagen: de waterweg, De Lijn en de fiets.

Het investeringsbudget voor werken aan de waterweg stijgt bijvoorbeeld met 17, 5% naar 2,25 miljard euro (2017-2019). De capaciteit op de waterwegen wordt verder uitgebreid. Tussen Antwerpen en Parijs wordt gewerkt aan een Seine/Schelde-verbinding voor schepen die drie lagen containers bovendeks kunnen meenemen.

De Leie, één van de Vlaamse schakels in de Seine/Schelde-verbinding van de toekomst, wordt nu verdiept en verbreed om voor grotere schepen bevaarbaar te worden. Ook het rendement van het Albertkanaal - de belangrijkste waterweg van het land - wordt met een kwart verhoogd door alle bruggen over het kanaal te verhogen. Ook gaat aandacht naar de kleinere waterwegen. Zo wordt bijvoorbeeld ook de Dender en het kanaal naar Charleroi opgewaardeerd.

Het investeringsbudget aan de weg neemt met 37% toe tot 2,7 miljard euro (2017-2019). Dat is dan nog zonder de grote kosten voor de Oosterweelverbinding en de herinrichting van de Ring rond Brussel: historische investeringsprojecten die goed zijn voor respectievelijk 3,5 miljard euro en 1,5 miljard euro. Maar er wordt niet enkel rond Antwerpen en Brussel gewerkt. Zo worden de N49, de N203a en de A12 bijvoorbeeld omgebouwd tot autosnelwegen. Er komen spitsstroken tussen Lummen en Beringen, tussen Wilsele en Aarschot en tussen Groot-Bijgaarden en Affligem. Voorts wordt gewerkt aan onder meer de R4, de R8 en de N8.

Het investeringsbeleid wordt in 2017 al zichtbaar langs de Vlaamse wegen. Langs de autosnelwegen komen er 34 grote werven. In totaal wordt er gewerkt aan 100 km autosnelweg. Er wordt geïnvesteerd in structureel onderhoud (o.a. op de E34, de R2, de E314, de E17 en de E40), maar ook in nieuwe infrastructuur, zoals onder meer een nieuw op- en afrittencomplex in Aalter, een fietsbrug in Gasthuisberg, geluidsschermen langs de A12 en een nieuwe brug over de E34 in Assenede.

Ook aan de gewestwegen wordt gewerkt. Er komen in totaal een honderdtal werven langs onze gewestwegen, verspreid over de vijf Vlaamse provincies. In totaal wordt er in 2017 gewerkt aan maar liefst 445 km gewestweg. Zo wordt er onder andere geïnvesteerd in een heraanleg van de R13 in Torhout, vrijliggende fietspaden langs de Bilzerbaan in Lanaken, de heraanleg van de doortocht in Oordegem (Lierde), een middenberm aan de Ninoofsesteenweg in Roosdaal en een fietsbrug voer de N36 in Deerlijk.