woensdag 1 maart 2017

Provincie Antwerpen zoekt glastuinbouwers met interesse in nieuwe teelt

Serres worden steeds groter, waardoor kleinere serres verloren dreigen te gaan. De provincie Antwerpen zet in op teeltomschakeling om kleine serres nieuw leven in te blazen. Tien glastuinbouwers krijgen, dankzij het plattelandsproject “Mooi glaslandschap”, een unieke kans om intensief begeleid te worden naar een succesvolle teeltomschakeling. Bedoeling is zodoende samen te zorgen voor rendabele bedrijven en voor het behoud en de verduurzaming van de glastuinbouw in de provincie Antwerpen.

De glastuinbouwsector van de provincie Antwerpen bekleedt een toppositie in Vlaanderen. Van het Vlaams serre-areaal staat bijna 50% in de provincie Antwerpen. Als we in de serres kijken, staat bijna 60% van het Vlaams areaal serregroenten in de gouw.

De bedrijven worden evenwel groter en hoger dan ooit. Niet elke glastuinbouwer kan en wil in grotere serres en nieuwe technologie investeren. De provincie Antwerpen wil er voor zorgen dat ook deze bedrijven blijven bestaan. Dit door nieuwe projecten op te starten en op het behoud van kleinere serres in te zetten. Soms is een omschakeling naar een andere teelt hiervoor noodzakelijk. Bij hun omschakeling kunnen glastuinbouwers rekenen op steun en kennis vanuit de provincie.

Met het plattelandsproject “Mooi glaslandschap” biedt de provincie Antwerpen de kans aan tien glastuinbedrijven op zijn grondgebied om zich te laten begeleiden naar een succesvolle teeltomschakeling. De praktijkcentra van de provincie zullen hen kennis en data aanreiken over nieuwe teelten en samen met hen op zoek gaan naar de meest geschikte teelt voor hun bedrijf.

Meer info: 03/40.66.95 (Dhr. Koen Eyskens)