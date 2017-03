woensdag 1 maart 2017

Limburgse Noord-Zuid verbinding is complex project

De Vlaamse regering heeft de beslissing om het Vlaams Parlement in te schrijven in het decreet Complexe Projecten voor alle Vlaamse complexe projecten goedgekeurd. De welbekende Noord-Zuid verbinding in Limburg is één van deze Vlaamse complexe projecten.

Concreet betekent dit dat het Vlaams Parlement de grote beslissingen in deze complexe dossiers zal mogen nemen. Hierdoor kan het dossier niet meer naar de Raad van State gebracht worden door één enkele tegenstander, waardoor de rechtszekerheid in het gedrang komt.

Eerder bracht de auditeur van de Raad van State een negatief advies rond de realisatie van de Noord-Zuid verbinding uit. Indien de Raad van State het advies van de auditeur volgt, is er thans een alternatief voorhanden.