donderdag 9 maart 2017

MAN bereidt praktijktests met elektrische trekker-opleggercombinatie voor

MAN heeft in het Oostenrijkse Steyr een intentieverklaring ondertekend om een ontwikkelingspartnerschap aan te gaan met de Council für nachthaltige Logistik (CNL). De constructeur stelde gelijktijdig het volledige elektrische prototype van een trekker-opleggercombinatie voor stedelijk distributievervoer voor. Als onderdeel van het partnerschap met CNL, een groep van vijftien van de grootste Oostenrijkse bedrijven op het gebied van retail, logistiek en productie, stelt MAN vanaf eind dit jaar testvoertuigen ter beschikking van negen deelnemende bedrijven voor praktijktests. In 2012 al pakte MAN Truck & Bus uit met het MAN Metropolis-conceptvoertuig, een volledig elektrisch aangedreven vuilniswagen van 26 ton. Dat concept werd inmiddels doorontwikkeld. Op de "IAA 2016" presenteerde de constructeur een volledig elektrisch aangedreven opleggertrekker bedoeld voor nachtdistributie in binnensteden. Meer info: 02/454.85.21 of http://www.man.be.

+ FOTO