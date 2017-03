woensdag 1 maart 2017

Training-on-the-job: win/win voor alle deelnemers Garantie op succes groter mits duidelijke aanpak

Werkplekleren is zeker geen privilege van onze arbeidsmarkt. Een studie van de Europese Commissie laat zien dat in alle landen van de Europese Unie, bedrijven, onderwijs en tewerkstellingsorganisaties samenwerken om werkzoekenden kansen te bieden op een uitdagende job. En in even zoveel landen is er nood aan oplossingen voor moeilijk in te vullen vacatures. Een goede combinatie van werken en leren, voor mensen die nog volop in een leerproces zitten, zorgt er voor dat ze met meer goesting aan de slag gaan.

In de landen van de Europese Unie bestaan er drie hoofdvormen van training-on-the-job:

1. Aanbieden van stageplaatsen

Mensen die een opleidingstraject doorlopen krijgen de kans om een belangrijk praktijkgedeelte van die opleiding te doen in een bedrijf. Met die systemen van duaal leren krijgen de deelnemers naast hun algemene vakkennis, heel gerichte en bedrijfsspecifieke vaardigheden onder de knie en maken ze kennis met de nieuwste technieken die in hun beroep nodig zijn. Vooral in Duitsland en Oostenrijk bestaat er een uitgebreide samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfswereld om jonge mensen op die manier met het bedrijfsleven kennis te laten maken. Vlaanderen heeft ambitie om ook steeds nadrukkelijker deze leervorm te promoten om een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te realiseren.

2.Training-on-the-job voor een beroep

Werkgevers krijgen soms mensen over de vloer die goed zouden passen in het bedrijf, maar nood hebben aan een langere inloopperiode om een beroep aan te leren. In Vlaanderen kunnen ze dan een beroep doen op een IBO om de nieuwe werknemer zelf te vormen en het beroep te leren. Ook in andere Europese landen bestaan systemen waarin mensen meelopen in een bedrijf om een job te leren. Sommige landen gaan zelfs zo ver dat ze dit soort zeer gerichte trainingen verplichten voor mensen die een bepaalde kwalificatie of diploma willen behalen.

3.Workshops en demosessies

In een derde model bieden bedrijven via workshops en demosessies heel praktijkgerichte opleidingen aan, die mensen fysiek of on-line kunnen volgen en heel praktijkgerichte voorbeelden van bepaalde toepassingen krijgen. Het bedrijfsleven zorgt voor de inhoud en de voorstelling, de opleidingscentra zorgen er voor dat de cursisten aan de demo’s deelnemen. Ze zijn vooral een goed hulpmiddel om specifieke vaardigheden te demonstreren of mensen kennis te laten maken met nieuwe ontwikkelingen op technologisch vlak.

Iedereen wint

Elke vorm van werkplekleren levert ontegensprekelijk een win/win situatie-op voor alle partijen die er aan deelnemen. In de eerste plaats krijgt de werkzoekende die in het project stapt een uitgelezen kans om nieuwe vaardigheden en praktijk aan elkaar te koppelen. Heel dikwijls resulteert het ook nog eens in een vaste job.

Bedrijven kunnen door mensen een kans te bieden om werken en leren te combineren, op zoek gaan naar mensen die echt passen in het bedrijf en knelpunten op korte, maar zelfs op langere termijn, gaan oplossen. Maar ook opleidingsinstanties waarvan instructeurs de vorderingen van hun stagiairs volgen in een bedrijf, doen er hun voordeel mee omdat die instructeurs heel praktijkgericht in contact komen met nieuwe technologieën en werkmethodes. Ze kunnen die meenemen in hun opleidingspakket en er op die manier voor zorgen dat mensen uit de opleiding een betere aansluiting bij de arbeidsmarkt vinden. In een goede samenwerking krijg je dus alleen maar winnaars.

Dat zegt ook Dominique De Cooman van Dropsolid: “We gebruiken frequent IBO voor onze nieuwe medewerkers. Behalve een voordelig financieel regime, krijgen we ook mensen binnen die, na een opleiding bij VDAB, naar ons komen en perfect passen binnen ons bedrijf. We zijn blij met die mooie oplossing om jong talent aan boord te halen. We kunnen ons verder ontwikkelen als groeibedrijf en krijgen een kleine adempauze in de war for talent”.

Inspiratie

Volgens het Europese onderzoek naar de verschillende vormen van werkplekleren, is de garantie op succes groter als bedrijven werken met vooraf duidelijk uitgewerkte opleidingsprogramma’s en netjes op een rijtje zetten welke kennis en vaardigheden mensen moeten hebben aan het einde van hun on-the-job-training. Dat vraagt, vooral voor KMO’s waar de impact van een on-the-job-training groter is, door het minder aantal beschikbare personeelsleden, soms behoorlijk grote inspanningen. Om ook hier een oplossing voor te vinden lijkt een Fins experiment waarbij KMO’s binnen bepaalde sectoren know-how uitwisselen over opleidingsprogramma’s en opleidingsmethodieken, een bron van inspiratie te kunnen zijn.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met VDAB)

