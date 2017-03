vrijdag 10 maart 2017

Opnieuw Nokia-smartphones op de markt

Het Finse HMD Global (Espoo) introduceert onder de merknaam Nokia drie nieuwe smartphones en de Nokia 3310 mobiele telefoon, met een gemoderniseerd ontwerp, op de markt. Eind vorig jaar namen HMD Global en FIH Mobile, een filiaal van Hon Hai/Foxconn Technology Group, de activa voor een bedrag van nagenoeg 350 miljoen USD van Microsoft over zodat opnieuw smartphones onder de Nokia-brand verkrijgbaar zijn. Microsoft nam in 2013 voor zowat 5,44 miljard euro het gros van de apparaten-business en bijhorende diensten van Nokia Corporation over. HMD en FIH zullen het aanbod in de loop van het jaar aanvullen met bijkomende Android-gebaseerde smartphones en tablets. De drie nieuwe smartphones, de Nokia 6, Nokia 5 en Nokia 3, draaien op Android™ Nougat en hebben ook Google Assistant aan boord. Ook de Nokia 3310 is als klassieke mobiele telefoon opnieuw verkrijgbaar in een hedendaags ontwerp. HMD pakt voorts uit met een nieuwe collecties Nokia-accessoires in lijn met het iconische design van het merk. Het portfolio bestaat uit verschillende headsets, draagbare Bluetooth-speakers, auto-opladers, hoesjes en screen protectors. http://www.hmdglobal.com.

+ 3 FOTO's