vrijdag 10 maart 2017

Scania introduceert digitale toegangspoort tot connected services

Scania lanceert een nieuw connectiviteitssyteem op een ogenblik dat de het aantal connected vehicles van de truckbouwer wereldwijd een kwart miljoen bereikt. Van Scania's rollend wagenpark van vijf jaar en ouder is nu twee derden geconnecteerd. Scania One, de nieuwe digitale toegangspoort tot connected services, biedt een consistente en eenvoudige toegang tot efficiëntieverhogende diensten. Via Scania One krijgen wagenparkbeheerders en chauffeurs toegang tot de meest relevante connected services die hun transportopdrachten kunnen vereenvoudigen en verbeteren. Scania One vormt een open, niet-merkgebonden ecosysteem voor bestaande en toekomstige diensten van Scania en derden met de veelzijdigheid van een Android-tablet. Scania One, gebaseerd op de software van Ericsson, is toegerust met Scania Fleet Management, het uitgebreide monitoring- en analysesysteem waarmee wagenparkbeheerders overzicht kunnen houden over materieel en chauffeurs. Het biedt uitvoerige gegevens over de prestatiecurves met betrekking tot de sleutelfactoren die direct van invloed zijn op kosten als brandstofverbruik en slijtage. Het is bovendien een waardevol instrument voor wagenparkplanning, het verstrekken van positiegegevens en het onderhoud dat moet gebeuren. Om bij de verschuiving naar duurzame transportsystemen het voortouw te nemen, ontwikkelde Scania een strategie die zich richt op betere energie-efficiëntie, slimmer en veiliger transport en een grote gebruik van alternatieve, hernieuwbare brandstoffen. Connectiviteit is een belangrijke facilitator van verandering. Vandaar dat Scania als eerste die functie op alle nieuwe voertuigen invoerde. Op vandaag profiteren reeds meer dan 50.000 Scania-klanten wereldwijd van gedetailleerde gegevens over de wagenparkprestaties van hun kwart miljoen voertuigen. Meer info: 02/264.01.11 of http://www.scania.be.

