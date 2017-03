dinsdag 28 februari 2017

IoT en de impact ervan op de “zichtbare” supply chain

Door de vele personen die betrokken zijn bij de steeds uitgebreidere supply chains, maken de problemen van nauwkeurige, efficiënte gegevensuitwisseling een effectieve supply chain veel complexer. Maar daar komt verandering in nu het Internet of Things (IoT) volop doorbreekt.

Gartner voorspelt dat tegen 2020 meer dan de helft van de belangrijkste bedrijfsprocessen één of meerdere IoT-elementen zal bevatten. Er zullen meer dan 26 miljard met het Internet verbonden “smart” apparaten geïnstalleerd zijn, goed voor een omzet van zo’n 300 miljard USD tegen het einde van dit decennium. Volgens Gartner zal een dertigvoudige toename van fysieke apparaten met Internet-verbinding “de werking van supply chains aanzienlijk veranderen”.

Internationale ondernemingen zijn zich bewust van het transformerende effect van IoT, met name de productie-, retail- en dienstensectoren. Veel implementaties zijn gericht op het identificeren, vinden en traceren van de status van assets. Volgens Forrester beschouwt 58% tot 77% van de ondervraagde organisaties het traceren van voorwerpen, verpakkingen en personeel als de belangrijkste basisfunctie van IoT-oplossingen.

Bepaalde postbedrijven maken gebruik van smart brievenbussen in afgelegen gebieden om te controleren of er wel iets in zit zodat ze er niet voor niets heen reizen om ze leeg te maken. Temperatuursgevoelige farmaceutische producten worden gecontroleerd met sensoren om de product-integriteit te waarborgen na het vertrek uit het magazijn. De gegevens van dergelijke sensoren kunnen geïntegreerd worden met bedrijfsinformatiesystemen voor verrijkte business intelligence.

Het in staat zijn om gegevens te verzamelen en zichtbaar te maken bij de belangrijkste stadia in de supply chain kan veel retailers, die hun on-line aanwezigheid willen combineren met fysieke winkels, helpen bij het verbeteren van de ervaring voor de klant en het optimaliseren van het supply chain-reactievermogen.

Een pallet op een truck kan berichten versturen met exacte vermelding van welke producten in welke formaten en varianten bijgesloten zijn en, niet te vergeten, de temperatuur of vochtigheidsgraad waarbij de producten vervoerd worden. Er kan zelfs gebruik gemaakt worden van sensoren om de locatie van producten en personeel te traceren in grote magazijnen en onderweg om zo de aankomsttijd te berekenen. Geautomatiseerde data capture zorgt voor real-time zichtbaarheid van de voorraden, voorkomt dat er handmatig geteld moet worden en dat er menselijke fouten gemaakt worden.

Onzekerheden managen

Door de vele geografisch verspreide betrokkenen, hebben de onzekerheden in de supply chain-beheerprocessen altijd een grote uitdaging gevormd. Orderleveringen kunnen vertraging oplopen door een aantal factoren die moeilijk te voorspellen en te beheersen zijn. Vertraging onderweg is een vaak voorkomende oorzaak van te laat leveren en ontbrekende voorraden. Door gebruik te maken van met sensoren toegeruste IoT-oplossingen is het mogelijk om de locatie en de snelheid van de voertuigen te traceren en onderhoudswaarschuwingen te geven.

Het stabiel houden van de temperatuur is belangrijk bij bederfelijke producten. Bij een constante temperatuur kunnen verse groenten een week lang goed blijven, maar niet als ze enkele uren opwarmen. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties bederft maar liefst een derde van de voedingsmiddelen tijdens transport. Het IoT met verbonden sensortechnologie kan deze verspilling reduceren. Aangezien het zorgt voor supply chain-visibiliteit, maakt het de uitwisseling van kritieke real-time informatie tussen de betrokkenen mogelijk, zodat verstoringen beperkt blijven.

Een andere variabele die moeilijk te managen is in de supply chain, is de voorraad. Het correct voorspellen van de vraag kent zijn beperkingen en tal van externe inefficiëntiefactoren kunnen de voorraadniveaus ongunstig beïnvloeden. Er kunnen onregelmatige pieken in de vraag ontstaan door plotse modetrends/rages of de wintervoorraden kunnen in de rekken blijven hangen door ongebruikelijk warm weer voor de tijd van het jaar.

Smart apparaten kunnen dus meer dan ooit een verschil maken voor het nauwlettend monitoren en het beheersen van meer variabelen. Zo kan een in-store management-oplossing bijvoorbeeld, als de voorraden bijna op zijn, zorgen voor proactieve, real-time informatie zodat de rekken automatisch aangevuld worden. Het monitoren van apparatuur geeft voorspellende onderhoudsinformatie zodat de technici gewaarschuwd zijn voor eventuele defecten of dure verstoringen.

Technologie kiezen

Er zijn echter ook nog andere uitdagingen waar bij stil gestaan moet worden. Er zijn veel verschillende technische elementen die een belangrijke rol spelen bij de implementatie van end-to-end IoT-oplossingen, waaronder netwerkinfrastructuur, apparatuur, applicaties, platforms, beveiligingsoplossingen en integratie-services.

De verschillende sensortechnologieën hebben elk hun beperkingen. Zo kan het gebruik van GSM-netwerken tot een hoog batterijverbruik leiden en dan is het bij lange afstandsleveringen beter om de accu van het voertuig te gebruiken. Bij producten in een magazijn, opslagplaats of in transport echter kunnen sensoren met een laag batterijverbruik nodig zijn voor het doorgeven van de gegevens via mobiele netwerken.

Een ander punt van aandacht is de beveiliging. De informatie mag niet in verkeerde handen vallen of gehackt worden. De sensoren mogen enkel specifieke informatie doorsturen en deze moet bewaard worden in een beveiligde, privé cloud-omgeving.

Het Internet is in volle opmars en het IoT in de supply chain staat nu weliswaar nog in de kinderschoenen, maar het zal zeker een vlucht nemen. Real-time informatie en monitoren zullen het eenvoudiger maken om resources te beheren en de beste beslissingen met de laagst mogelijke kosten te nemen. Het zou kunnen dat IoT een nieuw buzzword is, maar net als “collaboration” zal het zeker niet verdwijnen.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Zetes Industries N.V. (Brussel))

