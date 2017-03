zaterdag 11 maart 2017

Realisatie woonproject Ardea-Lofts eindelijk van start

Eind april kan bouwheer Immo R.H.C. N.V. (Wijnegem) eindelijk van start gaan met de realisatie van het woonproject Ardea-Lofts in de Broekstraat te Wijnegem. De omvorming van het oude Ardea-gebouw tot twintig lofts stond enkele jaren terug al in de startblokken. Na een lange periode van overleg heeft de bouwheer thans een overeenkomst met de buurtbewoners bereikt. Een hele reeks maatregelen moet de privacy van de omwonenden maximaal garanderen. De gebouwen, opgetrokken tussen 1920 en 1930, herbergden initieel de brouwerij "Les Brasseries Ardea" die eind de jaren '30 overstag ging. Later trok de firma Peeters-Brems erin om er motorolie te produceren. Vijftien jaar terug werd de industriële activiteit stop gezet, waarna de ketels en installaties werden ontmanteld en het volledige terrein ontruimd. Sindsdien staan de gebouwen leeg. Beslist werd om de gebouwen een woonfunctie te geven. In februari 2009 keurde Wijnegem het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ARDEA goed. Daarin wordt de bestemming gewijzigd naar meergezinswoningen en wordt het behoud van de erfgoedwaarde van de site gewaarborgd. Maximaal werd de bouw van 20 woonheden of lofts toegestaan. Op 13 januari 2012 verleende Wijnegem de stedenbouwkundige vergunning, die de deputatie van de provincie Antwerpen op 28 augustus 2014 bevestigde. Hoewel de bouwvergunning al in 2011 werd afgeleverd, liet de start van de werken op zich wachten omwille van buurtprotest. Thans werd tussen bouwheer en buurtbewoners een vergelijk gevonden. Het terrein van de oude brouwerij Ardea heeft een totaaloppervlakte van ruim 7.000 m². Het statige hoofdgebouw en de overige gebouwen worden omgevormd tot twintig lofts met 33 overdekte en 14 open parkings. De bestaande schouw wordt gerestaureerd en blijft behouden als herinnering aan de vroegere bedrijvigheid. Meer info: 0475/61.59.35 of http://www.ardea-lofts.be.