Start it @kbc stelt nieuwe lichting start-ups voor Boardroom, vrouwelijk ondernemerschap en corporate venturing zijn nieuwe werkingsaccenten

Incubator Start it @kbc heeft een gloednieuwe lichting van 38 start-ups voorgesteld. De vakjury selecteerde hen uit maar liefst 143 business-voorstellen die in januari werden ingediend. Start it @kbc zal de start-ups begeleiden om hun ondernemingen te realiseren en schaalbaar te maken. Daarnaast zet de incubator ook in 2017 zijn pioniersrol verder. Start it @kbc roept een Boardroom in het leven, zet in op vrouwelijk ondernemerschap en lanceert een corporate venturing-traject.

De 38 nieuwe start-ups die incubator Start it @kbc verwelkomt, innoveren op verschillende domeinen (van technologie, fintech, food, HR, media en gezondheid, tot sociale innovaties). 34% bevindt zich in ideation-fase, 42% in build-fase en 24% in go-to-market fase.

Start it @kbc begeleidde in de voorbije drie jaar zo’n 430 start-ups en installeerde als pionier een echte start-up cultuur in België. Dat werpt nu zijn vruchten af. Ondernemerschap zit in ons land meer dan ooit in de lift. Het aantal start-ups dat zich aandient, blijft groeien. Bovendien verbetert ook de kwaliteit van de business-ideeën en de teams steeds meer.

De 38 nieuwe start-ups van Start it @kbc zijn:

Advocas : een digitaal, onafhankelijk platform waar rechtzoekenden en advocaten elkaar efficiënter vinden.

: een digitaal, onafhankelijk platform waar rechtzoekenden en advocaten elkaar efficiënter vinden. Appleads helpt de exhibition returns van bedrijven te verbeteren via digitale lead generation, o.a. door growth hacking apps voor de retail-sector.

helpt de exhibition returns van bedrijven te verbeteren via digitale lead generation, o.a. door growth hacking apps voor de retail-sector. Careby : een platform voor niet-medische thuiszorgdiensten dat lokale zorgverleners en zorgbehoevenden samen brengt.

: een platform voor niet-medische thuiszorgdiensten dat lokale zorgverleners en zorgbehoevenden samen brengt. CargoCopter zorgt voor een snel transport van kleine goederen in urgentie- of noodsituaties.

zorgt voor een snel transport van kleine goederen in urgentie- of noodsituaties. Croq ’n Go levert aan verschillende lunch-zaken een divers en gezond assortiment van hartige en zoete croques.

levert aan verschillende lunch-zaken een divers en gezond assortiment van hartige en zoete croques. Crowdfilms maakt het mogelijk om on-line een crowd-film te bestellen: een televisieprogramma gebaseerd op een voorstelling, concert, sportwedstrijd, seminarie of zakelijk evenement.

maakt het mogelijk om on-line een crowd-film te bestellen: een televisieprogramma gebaseerd op een voorstelling, concert, sportwedstrijd, seminarie of zakelijk evenement. CycleValley biedt een full-service voor bedrijfsfietsen.

biedt een full-service voor bedrijfsfietsen. Doinn : een on-line platform waarop Airbnb-verhuurders en vastgoedbeheerders huishoudelijke diensten kunnen bestellen.

: een on-line platform waarop Airbnb-verhuurders en vastgoedbeheerders huishoudelijke diensten kunnen bestellen. Elewa : een on-line leer- en trainingssysteem dat de focus verlegt van assessment of learning naar assessment for learning.

: een on-line leer- en trainingssysteem dat de focus verlegt van assessment of learning naar assessment for learning. Energy Kiosks plaatst slimme zonnekiosken en zonnepanelen in West-Afrika.

plaatst slimme zonnekiosken en zonnepanelen in West-Afrika. Enigmoo werkt een chatbot uit voor toeristische instanties, musea en event-bureaus om hun klanten-service te verbeteren.

werkt een chatbot uit voor toeristische instanties, musea en event-bureaus om hun klanten-service te verbeteren. Epihunter verlicht het leven van kinderen met non-convulsieve aanvallen (epilepsie) waar de impact het grootst is: in de klas.

verlicht het leven van kinderen met non-convulsieve aanvallen (epilepsie) waar de impact het grootst is: in de klas. Equicty (horse management solutions): een on-line SaaS-platform waarbij planning, data en media-management van een stalomgeving gekoppeld is aan de facturatie.

(horse management solutions): een on-line SaaS-platform waarbij planning, data en media-management van een stalomgeving gekoppeld is aan de facturatie. Estate Eleven bestrijdt de commerciële leegstand in België met een on-line biedingsplatform voor handelspanden op korte termijn.

bestrijdt de commerciële leegstand in België met een on-line biedingsplatform voor handelspanden op korte termijn. FibriCheck detecteert de meest voorkomende hartritmestoornissen om een beroerte te voorkomen.

detecteert de meest voorkomende hartritmestoornissen om een beroerte te voorkomen. Gluon verbetert de bestaande backend/cloud-systemen van mobiele apparaten via het cross-platform Java API.

verbetert de bestaande backend/cloud-systemen van mobiele apparaten via het cross-platform Java API. Hack League organiseert spannende codecompetities om samen op een leuke manier tot het uitserste te gaan.

organiseert spannende codecompetities om samen op een leuke manier tot het uitserste te gaan. Ikhebautoschade.be vergelijkt schadehersteloffertes bij verschillende bedrijven in de buurt op basis van locatie, beoordelingen en prijs.

vergelijkt schadehersteloffertes bij verschillende bedrijven in de buurt op basis van locatie, beoordelingen en prijs. Juru is een klantengedreven identiteitsplatform op basis van blockchain-technologie waarmee men zijn reputatie kan opbouw en zijn identiteit delen.

is een klantengedreven identiteitsplatform op basis van blockchain-technologie waarmee men zijn reputatie kan opbouw en zijn identiteit delen. Laborate! verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt.

verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt. Libertas : on-line marktplaats die free-lancers rechtstreeks verbindt met bedrijven voor korte - en lange termijnopdrachten.

: on-line marktplaats die free-lancers rechtstreeks verbindt met bedrijven voor korte - en lange termijnopdrachten. Manual.to is een on-line platform waarmee men handleidingen kan maken, bewerken en op elk toestel vertalen.

is een on-line platform waarmee men handleidingen kan maken, bewerken en op elk toestel vertalen. Matti is een interactieve mat met geïntegreerde LED’s en druksensoren voor kinesisten tijdens hun therapie.

is een interactieve mat met geïntegreerde LED’s en druksensoren voor kinesisten tijdens hun therapie. My Add On verbetert krukken en rolstoelen op het vlak van gebruiksvriendelijkheid, zelfredzaamheid en design via universele opzetstukjes.

verbetert krukken en rolstoelen op het vlak van gebruiksvriendelijkheid, zelfredzaamheid en design via universele opzetstukjes. Omnifly ontwerpt een systeem van compacte, autonoom bemande elektrische drones om de transportproblematiek van personen op te lossen.

ontwerpt een systeem van compacte, autonoom bemande elektrische drones om de transportproblematiek van personen op te lossen. Pinotic is een applicatie waarmee men via zijn smartphone elke winkel kan betreden. Men selecteert de gewenste producten, betaalt on-line en haalt de producten af of laat ze leveren.

is een applicatie waarmee men via zijn smartphone elke winkel kan betreden. Men selecteert de gewenste producten, betaalt on-line en haalt de producten af of laat ze leveren. Place.Guru is een on-line applicatie om leuke locaties te delen.

is een on-line applicatie om leuke locaties te delen. PlannyMap is een social media tool die inspireert en helpt bij de organisatie van vrijetijdsactiviteiten.

is een social media tool die inspireert en helpt bij de organisatie van vrijetijdsactiviteiten. PlugInvest bouwt een netwerk van laadpuntinfrastructuur uit via co-financiering en deeleconomie.

bouwt een netwerk van laadpuntinfrastructuur uit via co-financiering en deeleconomie. Project Scent lanceert een natuurlijke wasverzachter die van wassen een zintuiglijk ritueel maakt door parfurms met frisgewassen kledij te combineren.

lanceert een natuurlijke wasverzachter die van wassen een zintuiglijk ritueel maakt door parfurms met frisgewassen kledij te combineren. Recognition werkt aan de cursus van de toekomst: interactief, papierloos en vrij beschikbaar voor iedereen.

werkt aan de cursus van de toekomst: interactief, papierloos en vrij beschikbaar voor iedereen. RobinFood gaat voedselverspilling tegen door consumenten met lokale winkels te verbinden.

gaat voedselverspilling tegen door consumenten met lokale winkels te verbinden. Skillhacker is een micro-internship platform waarop men digitale werkervaring terugvindt of marketing-noden kan uitbesteden.

is een micro-internship platform waarop men digitale werkervaring terugvindt of marketing-noden kan uitbesteden. Sleek is dé hedendaagse organisatie-tool die komaf maakt met ingewikkelde documenten, bookmarks en andere cloud-chaos.

is dé hedendaagse organisatie-tool die komaf maakt met ingewikkelde documenten, bookmarks en andere cloud-chaos. SLIC : de SLIC-technologie verhoogt de schaalbaarheid en prestatie van een website en vermindert het aantal vereiste web- en database-servers tot 86%.

: de SLIC-technologie verhoogt de schaalbaarheid en prestatie van een website en vermindert het aantal vereiste web- en database-servers tot 86%. Small Teaser is een collaboratief blog-platform met een ingebouwde ad server. Schrijvers en uitgevers werken samen aan content en worden met een deel van de advertentie-inkomsten beloond.

is een collaboratief blog-platform met een ingebouwde ad server. Schrijvers en uitgevers werken samen aan content en worden met een deel van de advertentie-inkomsten beloond. Wearefront maakt digitale promotie en muziekdistributie voor artiesten en agentschappen toegankelijker.

maakt digitale promotie en muziekdistributie voor artiesten en agentschappen toegankelijker. WeFeed is een tool om feedback tussen werknemers te verbeteren. De start-up vervangt het klassieke evaluatiegesprek door voortdurende feedback.

Start it Boardroom

Start it @kbc roept de Start it Boardroom in het leven, waar de start-ups na drie maanden een stand van zaken presenteren. Enerzijds bereiden ze zich op die manier voor op hun eigen board. Als start-up moet je immers heel scherp je grootste uitdagingen en focus kunnen overbrengen. Anderzijds geeft het de mentoren de kans om de vooruitgang en het engagement van de start-ups te evalueren. In de Boardroom krijgen de start-ups duidelijke feedback en weten ze of ze verder gebruik kunnen maken van het Start it @kbc-aanbod van mentoren, coaches, workshops, evenementen, …

Vrouwelijk ondernemerschap

In 2017 zetten Start it @kbc en zijn partners in op meer vrouwelijk ondernemerschap in de start-up scene. De incubator moedigt vrouwelijke ondernemers aan om hun innovatief business-model in te dienen via www.startit.be. Daarbij richt Start it @kbc zich niet enkel tot diegenen die nog moeten starten, maar ook tot ondernemers die hun bestaand bedrijf schaalbaar willen maken. Tijdens bootcamps leren ze hun product op een aantrekkelijke manier voor te stellen en kunnen ze met andere ondernemers van gedachten wisselen.

Corporate venturing

In het kader van corporate venturing stelt Start it @kbc in 2017 zijn aanbod open voor grote bedrijven. Interne innovatie-teams kunnen, zoals start-ups, gebruik maken van de expertise, opleidingen, het netwerk en locaties van Start it @kbc. Zo kunnen bedrijven hun eigen ondernemende medewerkers het juiste kader bieden om innovaties te ontwikkelen en marktrijp te maken.