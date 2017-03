Hendrik De Rycker bouwt ProLaurus uit met Dimasys|WKG als onderbouw voor het logistiek apparaat ProLaurus baat in Aalter een klein distributiecentrum uit ‹ ›

maandag 6 maart 2017

ERP-oplossingen zijn niet het prerogatief van uit de kluiten gewassen ondernemingen. Ook start-ups kunnen er hun baat bij vinden. Getuige ProLaurus B.V.B.A. (Aalter), sinds vorig najaar actief in de distributie van kwaliteitsvolle natuurlijke en wetenschappelijk onderbouwde oplossingen zoals energetische oliën, dat in amper zes weken DIMASYS|WKG van software vendor Infomat N.V. (Wilrijk) uitrolde. De logistieke operaties, het DNA van de onderneming, zijn inmiddels onder controle. De bijhorende webshop, initieel statisch, wordt thans dynamisch gemaakt dankzij de activering van de multi-catalogusfunctionaliteit. Om ook op het terrein een optimale efficiëntie neer te zetten, stelt ProLaurus zijn commerciële medewerkers de DIMASYS|SALES MOBile-applicatie ter beschikking.

Eind 2016 richtte Hendrik De Rycker, samen met een medevennoot, ProLaurus B.V.B.A. op. De start-up spitst zich toe op de distributie in Nederland, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk van kwaliteitsvolle natuurlijke en wetenschappelijk onderbouwde oplossingen. In Aalter houdt ProLaurus een klein distributiecentrum met buffervoorraad aan. Van elke referentie worden een tweehonderdtal stuks op stock aangehouden. Grote volumes worden binnen de 48 uur rechtstreeks van bij de producent uitgeleverd.

“Marktonderscheid streven we na door meerwaarde te bieden in de vorm van advies, opleiding en begeleiding. Dit alles op basis van een diepgaande know-how en kennis omtrent de producten en oplossingen die we aanbieden. De producten van ProLaurus zijn 100% natuurlijk en 100% traceerbaar. Bovendien werd hun deugdelijkheid voor het volle pond bewezen,” aldus De Rycker.

De oplossingsgerichte insteek van ProLaurus krijgt een rechtstreeks verlengstuk in het in opbouw zijnde distributienetwerk. Zo gaat de start-up bewust op zoek naar verdelers die bereid zijn te investeren in opleiding en begeleiding om oordeelkundig advies aan de klanten te kunnen verstrekken en zodoende voor de nodige klantenbinding tekenen. De ProLaurus-producten zijn dan ook te vinden bij apothekers, drogisterijen en de betere natuurwinkels.

Het portfolio van ProLaurus is opgebouwd rond het aanbod van twee Belgische bedrijven, met name Pranarõm (Ghislenghien) en HerbalGem (Vielsalm). Beide werden zowat 25 jaar terug opgericht en gelden als toonaangevend binnen de sector.

Pranarõm is wereldleider op de markt van de wetenschappelijke aromatherapie en biedt een 250-tal enkelvoudige essentiële oliën en plantaardige oplossingen aan, alsook talrijke specialiteiten op basis van essentiële oliën (keel-spray, neus-spray, capsules met essentiële oliën, gel voor spier- en gewrichtsproblemen, …). Kwaliteit is van groot belang.

Pranarõm heeft controle over het hele proces van het telen, plukken/oogsten van de plant tot de distillatie. De distallatie van de essentiële olie gebeurt overal ter wereld waar de plant groeit. De essentiële olie wordt naar Ghislenghien gebracht, waar ze een strenge controle ondergaat alvorens te worden afgevuld in flesjes of verder verwerkt tot specialiteiten.

HerbalGem ontwikkelt dan weer producten voor gemmotherapie, een tak van de fytotherapie die gebruik maakt van de eigenschappen van het embyronale weefsel van knoppen en jonge scheuten van bomen en struiken. Dat weefsel bevat het hele genetische patrimonium van de toekomstige plant. Het is rijk aan nucleïnezuren, aminozuren, fytohormonen, vitaminen, oligo-elementen, mineralen en sap.

Naast zijn basisoplossingen, de zogenaamde maceraten, produceert HerbalGem synergieën van knoppen-maceraten, tincturen en essentiële oliën voor het optimaliseren van het vrouwelijk welzijn, de cerebrale, cholesterol- en bloedcirculatie, het verhogen van de weerstand, het bevorderen van ontspanning en slaap, drainage en ontgifting, … Het productassortiment van Pranarõm telt een 600-tal referenties, dat van HerbalGem zowat 150.

DIMASYS|WKG

Om zijn logistieke operaties te stroomlijnen en optimaliseren, opteerde ProLaurus van meet-af voor de implementatie van een performante ERP-applicatie. Na marktvergelijking werd voor DIMASYS|WKG gekozen omdat dat systeem simpel, transparant, makkelijk implementeerbaar en eenvoudig in onderhoud bleek. Eerdere ervaringen met DIMASYS hadden De Rycker overigens geleerd dat de oplossing “value for money bood, zowel voor de distributeur als de klant,” zo klinkt het.

In december gingen ProLaurus en Infomat met de roll-out van start. Amper zes weken later was quasi het hele pakket up & running. Naast de basisversie (met alle functionaliteiten) neemt ProLaurus ook zijn toevlucht tot de e-commerce module met elektronische betaalmogelijkheid.

Hendrik De Rycker: “Via een log-in vinden de ProLaurus-ambassadeurs (lees: de verkopers, nvdr.) op de website hun prijspolitiek. Ze kunnen er een offerte aanvragen en onmiddellijk hun bestellingen plaatsen. Tevens krijgen ze inzicht in welke producten op voorraad beschikbaar zijn. Vanuit DIMASYS|WKG wordt, na verzending, de factuur in PDF-formaat gegenereerd. De webshop beschikt voorts over een geïntegreerde messaging-functionaliteit voor zowel interne als externe communicatie. In de toekomst zullen alle verkopen via de webshop verlopen, waarbij de klant zelf de orderingave ter harte zal nemen”.

Onze gesprekspartner is zich bewust van het belang van een gemeenschappelijke database voor zowel de ERP-applicatie als de webshop. Voordeel voor een start-up is dat men, vanaf de eerste dag, met een optimaal gestructureerde database van start kan gaan.

“We gingen met Infomat niet enkel in zee omwille van de “value for money” die DIMASYS|WKG bood, maar bovenal omdat de applicatie de klant toestaat te functioneren conform zijn eigen processen en behoeften. DIMASYS is een ERP-oplossing die de klant centraal stelt,” merkt de zaakvoerder van ProLaurus op.

Het hele business-model van de start-up draait immers rond gebruiksvriendelijkheid voor de klant.

“Logistiek is het DNA van het bedrijf. Dankzij DIMASYS|WKG draait dat alles vlekkeloos. Zo kan onze aandacht integraal focussen op het bieden van “added value” in de vorm van advisering en ondersteuning. ProLaurus is geen “box mover”, maar een partij die zijn expertise en know-how voor de kwalitatief hoogstaande natuurlijke producten en oplossingen op correcte wijze ter beschikking van de klant stelt,” beklemtoont onze gesprekspartner.

CRM-verlengstuk en dynamische e-catalogus

Naast de aantrekkelijke en zakelijke front-end voor de klant, vertaalt DIMASYS|WKG zich, via de DIMASYS|SALES MOBile-module, in een CRM-verlengstuk voor de ProLaurus-ambassadeurs op het terrein. Via tablet computer kunnen zij orders ter plaatse bij de klant inbrengen en opvolgen, de bestel-, verzendings- en ontvangstatus op orderniveau nagaan, on-line en achterstallige betalingen verifiëren en de verkoopshistoriek per klant ophalen.

De sinds eind vorig jaar operationele e-catalogus van ProLaurus schuift intussen verder op in de waardenketen. Zo ruilt de webshop zijn statisch voorkomen van weleer in voor een nieuwe dynamiek dankzij de activering van de multi-catalogusfunctionaliteit. Daarmee kunnen bijzondere promotie-acties, via een split-screen, onder de aandacht worden gebracht.

Met de implementatie van DIMASYS|WKG heeft ProLaurus de IT-backbone van zijn operaties in een mum van tijd marktklaar gemaakt. De ERP-applicatie fungeert thans als onderbouw voor de uitbouw van de sales-organisatie van ProLaurus. Een en ander spitst zich in eerste instantie toe op de ontwikkeling van een distributienetwerk in Nederland. Daarna komen de Noordse landen en Groot-Brittannië aan bod.

“De Nederlandse markt voor zelfmedicatie vertegenwoordigt 665 miljoen euro op jaarbasis. De farmamarkt stabiliseert er, de zelfmedicatiemarkt groeit elk jaar met 10%. In onze twee andere doelmarkten tekent zich een gelijkaardige evolutie af. Alleen groeit de consumptie van natuurproducten en voedingssupplementen er nog sterker, besluit Hendrik De Rycker.

Met DIMASYS|WKG lijkt de start-up alvast goed gewapend om zijn ambitieuze doelstellingen hard te maken.