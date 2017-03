donderdag 2 maart 2017

Agentschap Innoveren & Ondernemen organiseert “Dag van de KMO-portefeuille”

Agentschap Innoveren & Ondernemen lanceerde zowat een jaar terug de vernieuwde KMO-portefeuille: sterk vereenvoudigd zonder pijlers en slechts één steunplafond per KMO. En dat met een sterke focus op het volgen van opleiding of het inwinnen van advies. Tegelijk werd ook de KMO-groeisubsidie in het leven geroepen.

Op 22 maart organiseert Agentschap Innoveren & Ondernemen in Technopolis te Mechelen de “Dag van de KMO-portefeuille”. Naast een plenaire sessie met realisaties en ambities, staan een aantal parallelle sessies op de agenda. Die besteden aandacht aan de KMO-groeisubsidie voor gevorderden, de dienstverleners van de KMO-portefeuille, de zoektocht naar financiering of nood aan coaching en advies, het nieuwe matchmaking-platform dienstverlener/klant en de vernieuwde toegang tot de KMO-portefeuille.

Het geheel wordt afgerond met een netwerking-, meet the expert- en walking buffet.