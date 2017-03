donderdag 2 maart 2017

Samenstelling en kwaliteit van ons drinkwater Meer verschil dan u denkt

Water is leven, daar zijn we het allemaal over eens. Het is een essentieel element in onze samenleving. Elke dag 1,5 liter tot 2 liter water drinken, is niet enkel beter voor de gezondheid maar is bovendien ook een vereiste. Wie zware lichamelijke arbeid verricht of vaak gaat sporten en dus meer vocht verliest door transpiratie, wordt aanbevolen voldoende te drinken voor en na de lastige activiteit. Ook tijdens warme zomerdagen is het belangrijk om heel de dag gehydrateerd te blijven.

Bovendien is water de ideale dorstlesser. Ten opzichte van frisdrank, bevat water geen vetten, geen calorieën en zal het cholesterolgehalte niet worden aangetast. Regelmatig een glas water drinken, onderdrukt het hongergevoel en is bijgevolg een ideale slankhouder.

Toch verschilt de samenstelling en de kwaliteit heel erg van soort tot soort. Water bevat allerlei mineralen en andere elementen. De kwaliteitsnormen waaraan drinkwater moet voldoen, worden vooraf neergeschreven in de wet betreffende de volksgezondheid.

Soorten drinkwater

Hieronder de drie grootste soorten water:

Leidingwater

Het welgekende leidingwater wordt via het openbare waterleidingnet tot aan onze kraan gebracht. Door de wettelijke en regelmatige controles (op verschillende parameters, voorgeschreven door o.a. door de FOD Volkgezondheid) is dit water geschikt voor dagelijkse consumptie. Bepaalde maximum- (bijvoorbeeld chloor) en minimumwaarden (bijvoorbeeld calcium en magnesium) worden hierbij sterk in het oog gehouden.

Bronwater

Bronwater is afkomstig van een bron die wordt bevoorraad door oppervlakkige waterlagen. De chemische samenstelling van het water is hierdoor seizoensgebonden (afhankelijk van klimaat, neerslag, …). Verscheidene bestanddelen kunnen snel de kwaliteit van het water bepalen. Daarom is het belangrijk dat er strikt wordt toegezien op de kwaliteit. De meeste bedrijven die water van bronkwaliteit bottelen, doen dagelijks strenge controles om een constante en lekkere waterkwaliteit te kunnen garanderen.

Natuurlijk mineraalwater

Het natuurlijke mineraalwater is afkomstig van dieper gelegen lagen dan bronwater. De samenstelling van het water is zeer stabiel, ongeacht de seizoensomstandigheden. Dit omdat het water afkomstig is van een sterk afgebakend geologisch gebied. De wet schrijft voor mineraalwater geen normen voor wat bepaalde mineraalgehaltes en zouten betreft. Toch mag mineraalwater niet in de handel gebracht worden zonder voorafgaande goedkeuring van de minister van Volksgezondheid op basis van de algemene eetwareninspectie.

Samenstelling

Ons drinkwater bestaat uit verschillende elementen. In volgende tabel vindt u de maximumnorm van ons drinkwater.

Maximumnormen drinkwater (in mg/l)

Ca Mg Na K So4 HCO3 Cl NO3 F Droogrest

270 50 50-200 / 250 / 250 10-50 1-1,5 500

Deze cijfers vragen om een woordje uitleg:

- Calcium (Ca): Calcium is noodzakelijk voor ons beendergestel. Daarnaast speelt calcium ook een grote rol in tal van metabole functies. Samen met magnesium bepaalt calcium ook de hardheid van het kraantjeswater.

- Magnesium (Mg): Magnesium is verantwoordelijk voor de geleiding van zenuwimpulsen naar de zenuwen, stimuleert de omzetting van koolhydraten en eiwitten en versterkt de spieren.

- Natrium (Na): Natrium is belangrijk voor de weefselspanning en de waterhuishouding. Let wel op, te veel “zout” is slecht voor de gezondheid. Een laag natriumhoudend water is dus beter. Natrium krijgt men immers al voldoende binnen via allerlei levensmiddelen onder de vorm van keukenzout.

- Kalium (K): Kalium werkt hoofdzakelijk in op de kern van de spierweefselcellen. Samen met natrium regelt het er de mineralenhuishouding. Ook kalium krijgt men reeds voldoende binnen via de voeding.

- SO4sulfaat (S): Een te hoog sulfaatgehalte kan laxerend werken en op die manier tot deshydratatie leiden.

- Waterstofcarbonaat (HCO3): Waterstofcarbonaat bevordert de spijsvertering. Het neutraliseert het teveel aan zuur in ons lichaam.

- Chloride (Cl): Chloride is samen met natrium verantwoordelijk voor de waterbalans in het lichaam.

- Nitraat (NO3): Een te hoog nitraatgehalte is slecht voor de gezondheid.

- Fluoride (F): Fluor draagt bij tot de preventie van tandbederf, maar een te hoog gehalte kan aanleiding tot vlekken op de tanden geven.

- Droogrest: Dat is het totaalgehalte aan minerale zouten in het water.

