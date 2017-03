maandag 6 maart 2017

Haven van Brussel vestigt containertrafiekrecord

De haven van Brussel zag de eigen trafieken vorig jaar met nagenoeg 3% tot 4,48 miljoen ton aanzwellen. Blikvanger in 2016 was evenwel de containertrafiek die met 50% een nieuw recordvolume neerzette. De globale trafiek kalfde met 7,5 af tot 2,02 miljoen ton. Dit als gevolg van de sterke afname van de transittrafiek. Een en ander resulteerde in status-quo van de totaaltrafiek op 6,5 miljoen ton (- 0,7%).

De eigen trafiek in Brussel zwol aan met 2,7% tot bijna 4,5 miljoen ton. De twee belangrijkste goederencategorieën, met name bouwmaterialen en olieproducten, namen even sterk toe. Hun overwicht is toe te schrijven aan het waterwegtransport in Brussel, goed voor bijna driekwart van de vervoerde volumes. De veruit belangrijkste handelspartner van de haven van Brussel blijft Nederland, met op zich al meer dan 60% van de trafiek. België tekent voor iets meer dan 30%.

De prestatie van het jaar kan op het conto worden geschreven van de containerterminal en zijn operator T.T.B. De containertrafiek flirtte met de symbolische grens van 30.000 TEU (29.895 TEU om precies te zijn. Daarmee wordt het recordvolume van 2015 (nagenoeg 20.000 TEU) fors gebroken. De containerterminal van de haven van Brussel wordt duidelijk alsmaar belangrijker voor de stadslogistiek. De pallettentrafiek noteerde een lichte daling, met iets meer dan 15.000 ton getransporteerde goederen in 2016.

De globale trafiek kalft lichtjes af (- 0,7%) omwille van de sterke daling van de transittrafiek (- 7,5%). Die werd veroorzaakt door technische problemen stroomopwaarts van Brussel en door structurele wijzigingen in de Waalse activiteiten.