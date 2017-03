vrijdag 3 maart 2017

Getest door dVO : Kia Optima Sportswagon 1.7 CRDi Sense 7-DCT ISG Klaar voor de fleet?

Kia zet zijn opmars in autoland onverdroten verder en richt zijn pijlen nu ook, zonder blikken of blozen, op het fleet-segment. Het Zuid-Koreaanse ijzer in het vuur hiervoor heet de Optima Sportswagon, die Kia voorrijdt met een 1.7 CRDi dieselmotor. Fleet-Flits nam de nieuwe Optima break onder handen op zijn testparcours en ontdekte een auto met potentieel.

Kia breidt zijn gamma gestaag uit. Na de vernieuwde Optima eind 2015 is het nu de beurt aan de Optima Sportswagon.

Achtergrond

Het gamma van Kia oogt intussen redelijk indrukwekkend. Van de kleine stadsauto Picanto tot de grote SUV Sorento, met tussenin de Rio, de Venga, de wat apart ogende Soul, de C’eed en Pro C’eed, de Sportage, de Optima en de Carens heeft de consument een waaier van keuzemogelijkheden. Bovendien bracht men met de Niro onlangs ook een cross-over op de markt, die enkel als hybride leverbaar is en later ook nog in een plug-in hybrideversie aangeboden zal worden. En toch ontbrak er nog iets: een break-model dat het in het D-segment zou kunnen opnemen tegen concurrenten als de Ford Mondeo, Renault Talisman, Peugeot 508, Skoda Superb en zelfs de Audi A4, BMW 3 Reeks, Mercedes C-Klasse en Volkswagen Passat. Dat gemis wordt nu weggewerkt met de break-uitvoering van de Optima, die tot Kia Optima SportsWagon heeft gedoopt.

De Kia Optima, die in 2010 werd gelanceerd, stond model voor de design-kenmerken, die ook de huidige generatie Kia-modellen nog karakteriseren. Het onderstreept alleen maar het belang dat de grootste berline voor het Zuid-Koreaanse merk heeft. Toch kwam Kia met de Optima nog altijd wat gehandicapt aan de start in de strijd om de professionele bestuurders. Die professionele markt heeft immers een voorliefde voor breaks ontwikkeld, waardoor het voor fabrikanten die een dergelijk model niet in hun rangen hebben, moeilijk is om door te breken. Met de komst van de Optima Sportswagen hoopt Kia hiermee komaf te maken.

Het is Kia trouwens menens, want het merk biedt binnen afzienbare tijd niet alleen een diesel aan, maar ook een stevig uit de kluiten gewassen benzineversie en een plug-in hybride variant. Het enige wat je de Zuid-Koreanen eventueel nog zou kunnen aanwrijven is dat ze momenteel geen benzine-uitvoering met een kleine cilinderinhoud en een al even lage CO2-uitstoot aanbieden, want de Optima Sportswagon GT is met zijn 2.0 benzinemotor van maar liefst 245 pk en een CO2-uitstoot van 191 g/km nu niet meteen een hoogvlieger als het op de bepaling van de fiscale aftrekbaarheid en het VAA aankomt.

Rijgedrag

Het motorengamma van Kia is bij de Optima nog eerder sober te noemen. Naast de potente benzinemotor is er immers maar één alternatief: een 1.7 common-rail diesel die 135 pk op het asfalt zet en zijn vaardigheid puurt uit een maximaal koppel van 340 Nm. Het vermogen wordt naar de voorwielen gebracht via een handgeschakelde zesversnellingsbak of via de zeventrapsautomaat, die in ons testvoertuig huisde. In zijn uitvoering met automaat heeft hij een CO2-uitstoot van 120 g/km. De handgeschakelde versie blijft echter op een CO2-uitstoot tot 113 g/km steken, waardoor hij voor 80% aftrekbaar is in plaats van de 75% aftrekbaarheid, die voor de versie met zeventrapsautomaat geldt.

De Kia Optima Sportswagon toont zich een aangename gezel. Zoals het een alleskunner betaamt, is hij niet te hard en niet te zacht afgeveerd. Dat zorgt voor een comfortabel rijgevoel, zonder dat hij ook maar één moment aanzet tot een wat sportievere rijstijl. Nochtans heeft de 1.7 CRDi best wel wat potentieel in huis, dat hij soepel weet te benutten. Al is de zone waarin hij zijn kracht ten volle benut wat smaller dan bij pakweg een Skoda Superb of een Volkswagen Passat. Helemaal onderin de toeren geeft de motor niet echt thuis bij het accelereren. Het is pas vanaf 1.750 t/min dat de kracht plots opwelt. Vandaar misschien dat de 7-DCT automaat nogal schakelijverig is. Hij gaat geregeld terug in zijn versnellingen om het potentieel van de 1.7 CRDi volop te kunnen benutten, waardoor je soms het gevoel hebt dat de auto teveel in de toeren wordt gejaagd en het motorgeweld tot in het interieur binnendringt. Bovendien zorgt al dat gejakker in de hogere toeren er wel voor dat de Optima Sportswagon wel pap lust van zijn dieselbrandstof.

Veiligheid

De Kia Optima Sportswagon is een auto die aan de basis al bijzonder goed toegerust is. Zowel inzake comfortuitrusting als op het vlak van veiligheid. Zo zijn ABS, ESC, ESS, HAC en VSM op alle uitvoeringen standaard. Een hele mond vol met afkortingen om te zeggen dat de Optima Sportswagon standaard over een antiblokkeersysteem voor de remmen, Electronic Stability Control, een noodstopsignaal, Hill Assist Control en Vehicle Stability Management beschikt. Verder is hij van bij het basismodel voorzien van parkeersensoren voor- en achteraan, een achteruitrijcamera en ruitenwissers met regensensor.

Ons testmodel had echter nog wat meer toeters en bellen inzake veiligheid aan boord, want op de Sense-uitvoering zijn immers ook een rijvakassistent, xenon koplampen, hoeklampen, verkeersbordherkenning, LED-achterlichten, een automatisch parkeersysteem, een 360°-camera, een dode hoekwaarschuwing, Rear Cross Traffic Alert, dat waarschuwt voor auto’s die achteraan voorbijrijden wanneer je bijvoorbeeld in een parkeerplaats loodrecht op de weg staat, meesturende LED-koplampen met grootlichtassistent en automatische noodrem aanwezig. Bovendien beschikt de Kia Optima Sportswagen vanaf de Sense niet over een traditionele snelheidsregelaar, maar over een adaptieve cruise control.

Comfort

In het interieur doet niets nog denken aan het “willen maar niet kunnen” karakter dat Kia in het verleden wel eens te beurt viel. De constructeur uit Seoul heeft het comfort van zijn auto’s al enige tijd de nodige kwaliteit in geblazen en ook de nieuwe Optima Sportswagon gaat op die weg verder. Sterker nog, hij oogt nog een beetje knapper en stijlvoller dan de vorige generatie, die enkel als berline leverbaar was. Het geheel geeft dus een zeer degelijke kwaliteitsindruk en ook de assemblagekwaliteit leunt dicht bij de Europese normen aan. Niet verwonderlijk trouwens, want deze Optima werd vooral met het oog op de Europese klant gebouwd.

Zoals eerder aangehaald heeft Kia zijn Optima Sportswagon zeer goed toegerust. Een navigatie- en multimedia-systeem is standaard en ook voor Bluetooth-verbindingen hoef je niet bij te betalen. Het zorgt er meteen voor dat Kia ook op dit vlak de professionele rijder weet te bekoren.

Ook zitten bevalt uitstekend in de Optima Sportswagon. De soms wat vormloze zetels uit het Oosten, die ons in het verleden wel eens wisten te ontgoochelen, zijn vervangen door stevig gevulde exemplaren die de nodige steun geven, goed zitten en naargelang van de versie zelfs verwarmd en geventileerd zijn. Op ons testvoertuig waren zelfs de achterzetels eveneens verwarmd. Als een volwaardig lid van het D-segment biedt de Optima Sportswagon ook achteraan trouwens meer dan voldoende plaats aan twee volwassen inzittenden. Enkel de middelste zitplaats achteraan komt ietwat bekrompen over.

Functionaliteit

Het valt meteen op dat Kia van zijn break ook een echt functionele auto heeft willen maken. Zo heeft de constructeur voor een volledig vlakke laadvloer gezorgd. Bovendien zijn er voldoende sjorogen aanwezig om lading vast te maken. Onder het laadvlak bevinden zich nog enkele slimme aflegvakken, waar je handig wat losse spullen in kwijt kan en het railsysteem in de koffer zorgt er in combinatie met een aantal klemmen voor dat ook op deze manier lading veilig vastgemaakt kan worden.

Qua ruimte zit het met een laadvolume van 552 liter wel snor. Daarmee is hij zeker niet de koploper uit het segment, maar hij bevindt zich wel in de goede middenmoot. Wanneer je de achterbank met één vlotte beweging in drie ongelijke delen (40-20-40) neerklapt, is plots 1.686 liter bagageruimte je deel.

TCO

De Optima Sportswagon kan je met een basisprijs van 23.876 euro excl. BTW bezwaarlijk nog een budgetauto noemen. Dat is deze Kia trouwens al lang niet meer. De jongste generatie van de Optima berline is trouwens wat duurder dan zijn voorganger, zodat ook de Sportswagon mee “geniet” van deze prijsstijging. Toch blijft hij nog aantrekkelijk geprijsd omdat Kia bijzonder veel uitrusting meelevert bij het basismodel. En hoe minder je bij hoeft te betalen voor extra’s, hoe aantrekkelijker de eindfactuur natuurlijk is.

Zijn forse catalogusprijs en het feit dat de dieselversie in combinatie met de zeventrapsautomaat uitkomt op een CO2-uitstoot van 120 g/km zorgt er echter wel voor dat zijn voordeel van alle aard met 3.189,87 euro stevig oploopt. De hoge CO2-uitstoot betekent meteen ook dat hij maar voor 75% aftrekbaar is.

Zijn hoge CO2-uitstoot liet al niet het beste vermoeden voor de verbruikscijfers van de Optima Sportswagon en ook de reële cijfers sluiten zich daar met een gemiddeld getest verbruik van 7,25 l/100 km jammer genoeg bij aan, waardoor het totale kostenplaatje van de Optima Sportswagon behoorlijk oploopt. Iets wat trouwens ook niet echt verholpen wordt door het feit dat Kia ook vandaag nog altijd kampt met een relatief lage residuwaarde. Zeker wanneer je dat vergelijkt met de premium-merken, waarmee hij in dit segment toch in concurrentie treedt.

We moeten tot slot ook nog vermelden dat Kia bij de Optima eveneens uitpakt met een garantie van zeven jaar, wat voor professionele gebruikers, die doorgaans vier tot vijf jaar met een auto rijden, natuurlijk als muziek in de oren moet klinken.

Fleet Flits-conclusie

Kia heeft met de Optima Sportswagon eindelijk een auto waarmee het kan komen meespelen in het fleet-segment. Zijn comfortabele inslag vormt samen met zijn grote laadruimte een sterke troef. Net als zijn aantrekkelijke lijn en de binnenruimte die hij zowel voor- als achteraan te bieden heeft. Om het echt te maken in het segment van de zakelijke bestuurders zal hij echter nog wat moeten schaven aan zijn tekortkomingen, die vooral op financieel vlak liggen. De 1.7 CRDi krachtbron springt nog iets te dorstig om met zijn brandstof, waardoor ook zijn CO2-uitstoot aan de hoge kant is. Dit betalen zijn gebruiker en diens eventuele werkgever echter cash in het voordeel van alle aard en de aftrekbaarheid van de auto.

Het is dus duidelijk dat Kia nog op zoek moet naar een iets zuiniger krachtenarsenaal om de zakelijke gebruiker echt helemaal te kunnen overtuigen van het ongetwijfeld grote potentieel van zijn Optima Sportswagon. Een taak die waarschijnlijk weggelegd is voor de plug-in hybride variant, die binnenkort ook als Sportswagon op de markt zal komen.