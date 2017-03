zondag 12 maart 2017

Mitel rondt kaap van 3 miljoen cloud-abonnees

Mitel®, leverancier van bedrijfs-, cloud- en mobiele communicatie, heeft in 2016 meer dan één miljoen nieuwe cloud-gebruikers aangesloten waardoor het bedrijf als eerste in de markt de mijlpaal van drie miljoen cloud-abonnees bereikt. Het bedrijf is de nummer één in bedrijfs- en cloud-communicatie met meer dan twee keer zoveel abonnees als de voornaamste concurrent. Mitel biedt cloud-diensten aan in meer dan veertig landen, ondersteund door veertien strategisch gelegen top-tier datacenters. Meer info: 02/727.18.11 of http://www.mitel.be.