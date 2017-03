maandag 13 maart 2017

Nieuwe kantoren en bijhuis voor Het Sociaal Administratiekantoor

Het Sociaal Administratiekantoor N.V. (SAK), gespecialiseerd in payroll, audit en consultancy ten behoeve van de KMO, heeft onlangs nieuwe kantoren betrokken te 9200 Dendermonde, met name aan de Noordlaan 81 (B.1). Voorts werd eind vorig jaar een bijkantoor geopend in het Waasland. Dat bevindt zich te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50. Telefoon: 052/22.44.80 (Sint-Niklaas). URL: http://www.sak.be.