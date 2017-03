dinsdag 7 maart 2017

Deelproject “Mechelen Talentenfabriek” neemt vliegende start

De invulling van het Artenova-gebouw in Mechelen - een samenwerking tussen de stedelijke diensten Cultuur en Economie en Mest V.Z.W. - loopt als een trein. Enkele maanden na de start van dit deelproject van Mechelen Talentenfabriek, bruist de voormalige meubeltoonzaal van de creativiteit. Al tientallen kunstenaars en creatieve ondernemers namen er hun intrek en tonen hun creaties aan het publiek. Een co-working place werd opgezet op het gelijkvloers om de samenwerking te faciliteren.

In afwachting van de definitieve herbestemming, besliste het college van burgemeester en schepenen op 14 oktober 2016 om het leegstaande gebouw van de voormalige meubelzaak Artenova (3.000 m²) nabij het station te ontwikkelen als tijdelijke hub voor artistiek talent en creatief ondernemerschap. Sindsdien is alles heel snel gegaan. De stad kreeg heel wat aanvragen van geïnteresseerde artiesten en creatieve ondernemers. Een groot deel van hen richtte intussen een atelier in de Artenova-ruimtes in. Twaalf vaste bezetters namen er intussen hun intrek, vijftien jonge artiesten zijn er in residentie.

De invulling van Artenova kadert in het grotere project “Mechelen Talentenfabriek”, dat beginnende kunstenaars ondersteunt. “Mechelen Talentenfabriek” brengt kunstenaars met elkaar in contact, biedt hen repetitieruimte tegen lage prijzen en geeft hen kansen om hun kunsten of producten aan het publiek te tonen. De talentenmakelaar coördineert de werking en functioneert als matchmaker.