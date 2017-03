dinsdag 7 maart 2017

Cross-border invordering in de EU? Snel en makkelijk via de Europese Small Claims-procedure

Betaald raken als leverancier is niet altijd evident en als de klant zich in het buitenland bevindt is het vaak helemaal een probleem om correcte betaling van facturen te bekomen. Als een buitenlandse klant niet vrijwillig wil betalen, stapelen de kosten zich immers al snel op: advocaat in het buitenland, dagvaarding in het buitenland, beslag in het buitenland … Vaak is het sop de kool niet waard in de ogen van ondernemers.

Nochtans is er, althans voor facturen tot maximum 5.000 euro, een eenvoudige en snelle oplossing voorhanden die in heel wat gevallen een dure gerechtelijke procedure in het buitenland kan vermijden. De European Small Claims-procedure (Verordening 2007/861) laat u toe om - best via uw advocaat - vanuit België betaling te bekomen van uw factuur in andere lidstaten van de EU of soms zelfs buiten de EU, en dit in geschillen tussen ondernemingen onderling of tussen ondernemingen en particulieren.

Deze procedure bestaat al sinds 2007, maar sinds kort zijn er een aantal belangrijke wijzigingen aan deze procedure van kracht.

Welke vorderingen?

De Europese Small Claims-procedure is geschikt voor zowat elk commercieel geschil waarin een factuur onbetaald blijft. Enkel vorderingen die voortvloeien uit de staat en bevoegdheid van natuurlijke personen, het huwelijksvermogensrecht, onderhoudsverplichtingen, testamenten en erfenissen, faillissement, sociale zekerheid, arbitrage , arbeidsrecht, huur en verhuur, … vallen buiten het toepassingsgebied.

Het moet daarbij wel gaan om een grensoverschrijdend geschil, d.w.z. waarbij ten minste één van de partijen zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft in een andere lidstaat dan die van het aangezochte gerecht. Louter Belgische geschillen vallen hier dus niet onder, behalve voor die eerder uitzonderlijke gevallen waarbij twee Belgische bedrijven bijvoorbeeld de Nederlandse rechter hebben aangeduid als bevoegde rechter.

Vanaf 14 juli 2017 kan men in deze gevallen de nieuwe procedure gebruiken voor het invorderen van bedragen van maximum 5.000 euro (op dit moment is het bedrag beperkt tot 2.000 euro).

Hoe verloopt procedure?

Betaald raken is betrekkelijk eenvoudig en verloopt in principe buiten de rechtbank om. Het volstaat om een aantal standaardformulieren in te vullen.

De eerste stap in de procedure is het invullen van het “vorderingsformulier A”. Dit moet opgesteld worden in de taal van het aangezochte gerecht. Op de website van het Europese-justitieportaal kunnen deze formulieren worden gedownload in de vereiste taal. Dit formulier moet vervolgens worden ingediend bij de bevoegde rechtbank en de eiser dient het griffierecht te betalen.

Het gerecht onderzoekt de vordering en gaat na of deze binnen het toepassingsgebied van de Verordening valt en stuurt vervolgens een kopie van het formulier A naar de verweerder. De verweerder dient binnen 30 dagen te reageren aan de hand van het formulier C. Een kopie van het antwoord wordt aan de eiser gestuurd.

Vervolgens heeft de rechtbank 30 dagen de tijd om een vonnis te vellen.

Dit vonnis is onmiddellijk uitvoerbaar en kan worden uitgevoerd in een andere lidstaat door gebruik te maken van het formulier D dat door de rechtbank wordt opgemaakt.

Belangrijkste wijzigingen?

Vanaf 14 juli 2017 kan men deze procedure gebruiken voor het invorderen van bedragen van maximum 5.000 EUR. Op dit moment is dat beperkt tot 2.000 EUR. Dit bedrag is exclusief intresten en schadebeding.

Onder de huidige Verordening kan het gerecht de verliezende partij veroordelen tot de proceskosten. Dit zijn de advocatenkosten van de tegenpartij, kosten van betekening of kennisgeving en kosten van vertaling. Echter, vanaf 14 juli 2017 is dit niet meer mogelijk en kan de rechter de verliezende partij enkel veroordelen tot betalen van de gerechtskosten (d.i. de vergoedingen en kosten die een partij aan het gerecht moet betalen)die de eiser heeft moeten betalen, in België is dit het griffierecht.

Wat met facturen die niet onder Small Claims-procedure vallen?

Ook het innen van facturen buiten de European Small Claims-procedure hoeft overigens niet zo moeilijk te zijn als ondernemers weleens denken.

Voor grotere bedragen bestaat er het Europese Betalingsbevel, dat op een gelijkaardige wijze als de Small Claims-procedure werkt. We komen hierop in een volgend artikel zeker nog even terug.

Bovendien is ook een klassieke gerechtelijke procedure of een beslag ter plaatse altijd mogelijk en in sommige dossiers zelf te verkiezen boven de Small Claims-procedure of het Europese Betalingsbevel. En dankzij de automatische tenuitvoerlegging in de ganse EU van Belgische vonnissen, is ook een vonnis bekomen voor een Belgische rechter soms de juiste optie om betaald te raken.

Uw advocaat staat u bij dit alles zeker graag bij in het maken van de juiste strategische keuzes en in het voeren van de gepaste procedures, zowel in België als daarbuiten. Een en ander hoeft overigens niet duur te zijn.

Zorg er voor alles voor dat uw debiteurenbeheer goed georganiseerd is en dat u goede algemene voorwaarden heeft, die in geval van niet-betaling ingeroepen kunnen worden.

Maar voor alles: wacht niet te lang. Een klant die een factuur niet betaald binnen redelijke tijd na de overeengekomen termijn heeft daar meestal een reden voor, ofwel kan hij niet betalen ofwel wil hij niet betalen. In beide gevallen reageert u best zonder tijdverlies …

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Sirius Legal (Mechelen)).

Meer info: 02/721.13.00 of www.siriuslegal.be.