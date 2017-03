(© Havenbedrijf Antwerpen)

woensdag 8 maart 2017

Antwerpse haven neemt opleidingscentrum in India in gebruik

Indiase haven-professionals die in Mumbai maritieme cursussen volgen van het Antwerpse trainings- en opleidingscentrum APEC kunnen voortaan terecht in een speciaal daartoe ingericht opleidingscentrum.

Al sinds 2015 krijgen haven-professionals in India opleidingen aangeboden door APEC. Het Antwerpse opleidingscentrum tekende toen een vijfjarige overeenkomst met Jawaharal Nehru Port Trust (JNPT), de grootste containerhaven in India. JNPT, dat sterk wil groeien op het vlak van containerbehandeling, klopte daarvoor aan bij APEC, dat nagenoeg veertig jaar ervaring heeft in het trainen van haven-professionals (white & blue collars).

De lessenreeksen werden op maat uitgewerkt en handelen onder meer over port management, infrastructure development en maintenance & veiligheid. Aanvankelijk werden de cursussen aangeboden in een tijdelijk onderkomen, maar daar komt nu verandering in. Het JNPT - APEC Port Training & Consultancy Foundation Centrum - wordt de thuisbasis voor professionals uit Indiase havens die Antwerpse cursussen willen volgen.