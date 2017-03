woensdag 8 maart 2017

Acht tips om inbraken te voorkomen Goede dakbeveiliging cruciaal

Iedere dag worden in ons land ruim tweehonderdvijftig inbraken gepleegd, zo blijkt uit statistieken van de Federale Politie. Opvallend daarbij is dat inbrekers vaak via het dak van de woning of het bedrijf binnen dringen. Bewakingsbedrijf Securitas reikt enkele eenvoudige tips aan om het de inbrekers een pak moeilijker te maken. Het bewakingsbedrijf werkt hiervoor samen met Tectum Group, expert in daken, gevels en balustrades.

1. Vermijd inklimmen.

Wie ladders laat rondslingeren, maakt het voor inbrekers wel erg gemakkelijk om via een dakraam binnen te dringen. Vermijd ook dat er voorwerpen tegen de muur staan die inbrekers kunnen gebruiken om naar omhoog te klimmen, zoals afvalcontainers of palletten, …

2. Parkeren.

Zorg ervoor dat de inbrekers hun voertuig niet vlak tegen de gevel kunnen parkeren. Want die voertuigen kunnen even goed gebruikt worden om hogerop te komen.

3. Lichtkoepels beveiligen.

Inbrekers dringen vaak via de lichtkoepels op daken het huis binnen. Maak deze lichtkoepels vast met eenrichtingsschroeven, die niet meer gewoon kunnen worden losgedraaid. Of gebruik sterke magneetcontacten, die het inbrekers een heel pak moeilijker maken.

4. Aandacht voor dakconstructie.

Niet alle dakconstructies zijn even inbraakveilig. Houten of stalen ondergronden zijn gevoeliger voor inbraak. Laat je goed informeren over het gebruik van de juiste materialen, die tegen indringers bestand zijn.

5. Alarmsysteem heeft ontradend effect.

Zorg voor een goede alarm- of camerabewaking, die verbonden is met een alarmcentrale. Verdachte bewegingen zullen onmiddellijk worden opgemerkt, waardoor inbraken kunnen worden voorkomen.

6. Detectiesystemen en verlichting.

Zorg voor automatische detectie- en verlichtingssystemen rond het gebouw, vooral aan de achterzijde. Bij ongewenste bezoekers schakelen de lichten vanzelf in, waardoor de inbrekers minder gecamoufleerd zijn en zich niet op hun gemak zullen voelen. Plaats eventueel ook bijkomende detectiesensoren op de boven- of dakverdieping.

7. Controlerondes.

De waakzaamheid van iemand die op geregelde tijdstippen het gebouw komt controleren, kan afschrikkend en preventief werken. Zeker voor bedrijven of industriezones kunnen controlerondes na sluitingsuur veel problemen voorkomen.

8. Dakramen extra beveiligen.

Zorg ervoor dat het dakraam tijdens uw afwezigheid altijd dicht is en niet op een kiertje staat. Gebruik ook extra anti-inbraaksystemen om uw dakraam extra te beveiligen tegen inbraak, bijvoorbeeld met een opzetslot of een veiligheidsketting.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Securitas N.V. (Neder-over-Heembeek).

Meer info: http://www.securitas.be/nl-BE/kmos/oplossingen-kmo/