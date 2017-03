vrijdag 10 maart 2017

Professionele inrichting bedrijfswagen bespaart tijd en kosten Georganiseerde werkplaats op vier wielen

Schrijnwerkers, loodgieters, installateurs, schilders, … Het is maar een greep uit de vele vaklui die hun job op verplaatsing uitoefenen. De bedrijfswagen waarmee ze elke dag opnieuw naar de klant rijden, is niet zomaar een manier om zich van A naar B te verplaatsen. Hun bedrijfsvoertuig is veel meer, het is hun mobiele werkplaats. De inrichting van die werkplek op vier wielen ligt aan de basis van georganiseerd, efficiënt werken. U zal ervan versteld staan hoe groot de impact is op de besparing van uw TCO.

De inrichting van uw bedrijfswagen is geen kwestie van dozen netjes stapelen en gereedschappen binnen handbereik in de laadruimte te leggen. Voor een doordachte inrichting die helemaal is afgestemd op uw budget, werkmethodes, handelingen en gebruikte materialen, doet u best een beroep op een specialist in op maat gemaakte bedrijfswageninrichtingen. Functionaliteit, flexibiliteit, tijds- en ruimtesparing, … stuk voor stuk essentiële uitgangspunten voor een optimale inrichting. Werk van een vakman, voor de vakman!

Tijd is geld

Dat tijd geld is, daarmee vertellen we u niks nieuws. Dat geldt ook voor een goed georganiseerde werkplek. Of die zich nu tussen vier muren of op vier wielen bevindt. Met een ordelijke inrichting van uw bedrijfsvoertuig wint u tijd: niet meer zoeken naar materialen, niet gesorteerde onderdelen of naar een of ander gereedschap … waarvan uiteindelijk misschien blijkt dat u het toch vergeten bent.

De praktijk heeft het al meermaals bewezen: professionele inrichtingssystemen en opberghulpen kunnen maar liefst tot één uur per dag tijdswinst opleveren. Tijd die u voortaan nuttiger kan besteden aan uw klanten. De betere service die u hen levert, leidt tot meer tevredenheid en … tot nieuwe opdrachten. Meer geld in het laatje dus.

Werkt u met personeel? U betaalt hen toch voor het productief uitvoeren van hun kerntaak? Al dat tijdrovend zoeken, kost u alleen maar geld. Reken maar uit!

Materiaalwinst

Gooit u ook alles gewoon los in uw bestelwagen? Dan komt het vast meer dan eens voor dat u niet meer weet wat waar ligt, wat u bij hebt of in stock heeft. Het resultaat is vaak dat zaken dubbel worden gekocht. Onnodige kosten, die makkelijk vermeden kunnen worden met een overzichtelijke inrichting.

Gereedschap en courante verbruiksgoederen worden op hun vaste plek in het voertuig opgeborgen. De extra te vervoeren materialen - boilers, deuren, gipsplaten, … - kunnen veilig bevestigd worden aan de inrichting en de vloerplaat. Een geïntegreerde ladingsbevestiging heeft hier zijn nut en doeltreffendheid al ruimschoots bewezen. En dit zowel op het vlak van gebruiksgemak als van veiligheid.

Lager verbruik

Een professionele bedrijfswageninrichting heeft door slim gebruik van verschillende materialen een laag eigen gewicht. Dat op zich heeft al een positief effect op het brandstofverbruik. Tegelijk zorgt een lichtgewicht inrichting voor een hoger nuttig laadvermogen. Zonder risico op overbeladen weliswaar, waarmee u meteen het gevaar een boete te krijgen, uitschakelt. Alles mee, alles bij de hand … ook dat bespaart brandstofkosten, want u hoeft geen extra ritten te maken omdat u iets vergeten bent.

Hogere restwaarde

Het gebruik van een inrichting heeft ook een positieve weerslag op de levensduur van de bedrijfswagen. Denk maar aan de situatie voor de plaatsing van uw voertuiginrichting. Plots remmen, een scherpe bocht, … in de laadruimte van de bestelwagen beschadigen rondslingerende materialen de carrosserie, met deuken en roest tot gevolg. Om nog maar te zwijgen van de beschadigde materialen zelf, die in sommige gevallen niet meer te gebruiken zijn en dus opnieuw dienen aangekocht.

De duurzame inrichtingen zelf kunnen tegen een stootje. Is uw bestelwagen toch aan vervanging toe? Dan kan de inrichting makkelijk worden overgebouwd naar uw nieuwe voertuig. Een inrichting is een investering op lange termijn, of met andere woorden … alweer een manier om geld te besparen.

Visitekaartje

U krijgt maar één kans voor een goede eerste indruk. Een vakman die bij de klant arriveert met een ordelijk ingerichte bestelwagen, schept vertrouwen en geeft meteen een indicatie van zijn professionele aanpak. De mond-aan-mond reclame die dat oplevert, brengt ongetwijfeld nieuwe jobs in het orderboekje.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Sortimo Belux B.V.B.A. (Vilvoorde))

Meer info: 02/355.03.70 of http://www.sortimo.be.