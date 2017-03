maandag 13 maart 2017

Eskens wordt agent voor Scandinavian Automation

Eskens Benelux N.V. (Mechelen), groothandel in hoogwaardige machines en leverancier van onderdelen en maalparels in alle soorten en maten, heeft met Scandinavian Automation ApS (Hvidovre) een agentuurovereenkomst gesloten. Eskens Benelux en Eskens Process Solutions treden voortaan officieel op als agent van het Deense bedrijf. Scandinavion Automation is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van afvullijnen en verpakkingsmachines. Het hanteert daarbij een concept van "High-Tech Simplicity" dat bestaat uit een modulair systeem van machineblokken die aan elkaar kunnen worden geschakeld. Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen aldus starten met een semi-automatische vulmachine bestaande uit drie blokken om deze later tot een volledig geautomatiseerde afvullijn uit te bouwen. Eskens Benelux treedt op als agent voor een aantal Duitse en Zwitserse machinefabrikanten. Het bedrijf kan voor de verf-, inkt- en coating-industrie een volledige productielijn uittekenen, aanbieden, plaatsen en onderhouden. Meer info: 015/45.45.00 of http://www.eskens.com.