dinsdag 7 maart 2017

PSA Group verwerft controle over Opel/Vauxhall

General Motors (GM) en PSA Group hebben overeenstemming bereikt omtrent de verkoop van de GM-merken Opel en Vauxhall alsook de Europese verrichtingen van GM Financial aan de Franse constructeursgroep. GM vangt voor de verkoop 2,2 miljard euro, 1,3 miljard euro voor de overname van Opel/Vauxhall en 0,9 miljard euro voor GM Financial. De overname van de Europese tak van GM Financial vindt plaats in samenwerking met BNP Paribas, dat een 50%-belang in de een nieuw op te richten joint-venture neemt. Als gevolg van de integratie wordt PSA de tweede Europese autoconstructeur met een marktaandeel van 17%. Opel/Vauxhall was vorig jaar goed voor een omzet van 17,7 miljard euro. Als gevolg van de overname krijgt PSA Group uitzicht op schaaleconomieën en synergie-effecten op het stuk van de aankoop, de productie en R&D. Tegen 2026 zou een en ander een synergie-effect van 1,7 miljard euro kunnen opleveren, waarvan het gros tussen nu en 2020. Meer info: 02/206.68.00 of https://www.groupe-psa.com.