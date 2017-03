Premier Louis Michel, Jef Colruyt en Stefan Goethaert, directeur Colruyt Group Fine Food Meat ‹ ›

donderdag 9 maart 2017

Colruyt Group neemt tweede vleesverwerkende fabriek in gebruik Meest complexe project in bedrijfsgeschiedenis vergt investering van 90 miljoen euro

Colruyt Group heeft in Halle een tweede vleeswerkende productie-eenheid in gebruik genomen. Met inbegrip van de machines, vergde een en ander een investering van nagenoeg 90 miljoen euro. Het geldt het meest complexe project ooit in de geschiedenis van Colruyt Group, aldus ceo Jef Colruyt. Met de ingebruikname van Fine Food Meat 2 haalt de retailer een aantal activiteiten terug onder eigen dak. Eens de nieuwe eenheid op volle toeren draait, wordt Colruyt Group de grootste vlees- en charcuterieproducent van het land, zo luidt het.