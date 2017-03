Greenyard-topman Hein Deprez en Antwerps havenschepen Marc Van Peel ‹ ›

donderdag 9 maart 2017

Greenyard centraliseert helft Europese bananeninvoer in Antwerpen Nieuwe rechtstreekse aanloop CMA CGM zorgt voor 50.000 ton nieuwe vracht

Greenyard N.V. (Sint-Katelijne-Waver), wereldwijd actief op de markt van verse, vriesverse en bereide groenten & fruit, bloemen & planten en substraten, zet een structureel partnership op met rederij CMA CGM. Die zal wekelijks, in het kader van zijn NEWFI-dienst, bananen lossen aan de terminal van BNFW, dochter van Sea-Invest, in de Antwerpse haven. Een en ander levert de Scheldehaven een bijkomende trafiek van 50.000 ton op jaarbasis op. De havenoverheid toont zich in zijn nopjes met de nieuwe aanwinst. Twee jaar terug zag Antwerpen de bananenaanvoer van Chiquita, goed voor jaarlijks 170.000 ton, naar de haven van Vlissingen verkassen. De rechtstreekse aanloop is ook goed nieuws voor de consument, aldus Hein Deprez, uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur van Greenyard, want “een efficiënte logistieke structuur creëert voor hem of haar gigantische toegevoegde waarde”