donderdag 9 maart 2017

Vlaanderen investeert in verkeersveiligere vrachtwagens

Transporteurs die extra investeren in verkeersveilige vrachtwagens krijgen vanaf dit jaar financiële steun van Vlaanderen. De transportsector creëert toegevoegde waarde voor onze economie en veel transporteurs investeren zelf in moderne en veilige voertuigen. Om die omslag naar veiliger transport te ondersteunen en te versnellen, voorziet Vlaanderen nu in extra ondersteuning. Ondersteuning die komt uit de budgetten van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en, gelet op de Europese regelgeving, tot 100.000 euro per onderneming beperkt is.

Zo beloont Vlaanderen de transporteurs voor eigen investeringen in extra veiligheidsmaatregelen die nog verder gaan dan wettelijk vereist is. Dodehoekspiegels zijn verplicht en komen niet voor financiële steun in aanmerking. Wie investeert in extra dodehoekdetectoren kan wél steun krijgen. Er komt ook steun voor andere veiligheidsvoorzieningen, zoals camera’s (frontcamera’s en camerasystemen voor achterwaarts rijden), systemen die het gebruik van een GSM blokkeren in een rijdende vrachtwagen, aslastmeters (die waarschuwen als assen overbelast worden) en automatische remsystemen die het gevaar op aanrijdingen verkleinen.

Vlaanderen ondersteunt bovendien de aankoop, huur of leasing van rij-assistentiesystemen. Concreet gaat het o.m. om een alcoholslot, “lane keeping assistance” die vrachtwagens op koers houdt en rij-analysesystemen die chauffeurs laten zien waar ze moeten bijsturen om veiliger in het verkeer te zitten.

Transporteurs die investeren in verkeersveiligheid kunnen rekenen op een financiële steun die tot 80% van het totale bedrag kan oplopen. Het subsidiesysteem wordt operationeel vanaf medio 2017, maar zal retro-actief gelden voor alle investeringen vanaf 1 januari. Zodra het systeem operationeel wordt, kunnen transporteurs een aanvraag via een website indienen. De facturen mogen op het bedrijf bewaard worden voor een eventuele controle. Het hele system wordt bewust eenvoudig en laagdrempelig gehouden.