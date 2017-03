woensdag 15 maart 2017

Copaco versterkt smart home technologie-aanbod

Copaco Belgium N.V. (Erembodegem) breidt zijn assortiment uit met de producten en diensten van One Smart Control N.V. (Boechout/Vught), fabrikant van een innovatieve en modulaire smart home-technologie voor zowel consumenten als zorginstellingen. One Smart Control verbindt alle elektrische apparaten in huis via de bestaande stroomleidingen waardoor het huis één intelligent netwerk wordt. Het portfolio van One Smart Control sluit aan op de strategie van de business-unit Smart Solutons van Copaco Belgium. Meer info: 053/28.10.00 of http://www.copaco.com.

