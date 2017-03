woensdag 15 maart 2017

Business-unit Security & Infrastructure Services van Tobania vaart nieuwe koers

ICT-bedrijf Tobania (Strombeek-Bever) stippelt een nieuwe visie uit voor zijn business-unit Security & Infrastructure Services. Onder het motto "We build threat resilience" staat de business-unit voortaan voor een innovatieve service-gerichte strategie die bedreigingen van de operationele activiteiten bij de klant vakkundig poogt te voorkomen. Enerzijds wordt gemikt op het vermijden van downtime, anderzijds op de beveiliging van kritieke data en activa. Het aanbod van de nieuwe unit steunt op twee pijlers, met name het Cyber Defence Program (partnership gebaseerd op risk management en slimme investeringen) en het Management Cloud Program (dat een portfolio van private, hybrid en public cloud-managed services biedt). Tobania's Security & Infrastructure Services business-unit, die ruim dertig consultants telt, differentieert zich met vijf USP's, met name proactiviteit, innovatie, SLA (service-level agreement)-gedrevenheid, een flexibel dienstenmodel en gecertificeerde experts. Meer info: 02/300.80.30 of http://www.tobania.be.