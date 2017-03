(Oprichters Quentin Labrique en Julien De Brouwer) ‹ ›

donderdag 16 maart 2017

Bio-markt The Barn opent deuren op 5 mei

Op vijf mei aanstaande opent start-up Rootz Market B.V.B.A. (Brussel) onder de merknaam The Barn in de hoofdstad een nieuwe overdekte bio-markt. The Barn zal op zowat 500 m² producenten en vooral hun producten, onverpakt, in de schijnwerpers stellen, in hun meest natuurlijke verschijning. De bio-markt staat voor vier basiswaarden, met name Bio, Accessible, Respectful en New. Alle producten zijn afkomstig van een biologische productie en laten zich inspireren door een totaal respect voor de producent, zijn achtergrond, de seizoenen en dus, finaal, de consument. Als nieuw en innoverend project wil The Barn boven alles ook tot een ontmoetingsplaats uitgroeien. Gelegen in het hart van een multiculturele wijk, met name aan het Sint-Pietersplein in Etterbeek, stelt The Barn zich tot doel zijn bezoekers, in alle eenvoud (opnieuw) aan te leren, wat de afkomst en productiewijze is van elk product, maar ook zijn smaak en nutritionele waarden beter te appreciëren. De overdekte makrt opteert bovendien voor een korte bevoorradingsketen, waarbij een maximum aan tussenschakels op distributievlak wordt uitgeschakeld. Dat heeft uiteraard een gunstige impact op de verkoopsprijs. Om de interactie te versterken, organiseert The Barn in de aanpalende ruimte culinaire workshops. De ruimte wordt tevens verhuurd voor evenementen. Later dit jaar wordt deze ruimte tot een restaurant met tuin omgetoverd. Tot het assortiment horen groenten en fruit, melkproducten, olie, olijven en kruiden, producten van een artisanale bakker, gevolgelte en vleeswaren alsook droge producten. The Barn is gevestigd te 1040 Brussel, Sint-Pietersplein 38. Meer info: http://thebarn.bio.

