zaterdag 18 maart 2017

WIZZ erkend als dienstverlener voor KMO-portefeuille

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft communicatiebureau WIZZ B.V.B.A. (Herentals) erkend als dienstverlener voor de KMO-portefeuille. In de voorbije vijftien jaar evolueerde WIZZ van communicatiemaker naar communicatiepartner. Aanvankelijk werd zuiver uitvoerend gewerkt. Op vandaag bepaalt het bedrijf de communicatiestrategie mee van KMO's en organisaties in de brede Kempense regio. Meer info: 014/70.33.35 of http://www.wizz.be.