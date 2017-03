zondag 19 maart 2017

Breath Therapeutics haalt met steun van Gimv 43,5 miljoen euro op

Breath Therapeutics B.V. heeft 43,5 miljoen euro opgehaald in een serie A-financieringsronde. De kapitaalronde, geleid door Gimv en Sofinnova Partners, werd mee onderschreven door Gilde Healthcare. PARI Pharma GmbH (Starnberg) ondersteunt het programma financieel. De financering - één van de grotere kapitaalrondes door een Europese start-up van de jongste jaren - geeft Breath Therapeutics de mogelijkheid Fase III-studies uit te voeren in Europa en de Verenigde Staten, de nodige goedkeuringen te krijgen om het product op de markt te brengen en de commercialisatie voor te bereiden. Breath Therapeutics is een spin-out van PARI Pharma, dat zich toelegt op vooruitstrevende en innovatieve inhalatietherapieën voor ernstige aandoeningen van de luchtwegen. Het bedrijf gebruikt zelf ontwikkelde formuleringen van geneesmiddelen, die voor inhalatie worden geoptimaliseerd met gepatenteerde, hoogwaardige vernevelaars. Het belangrijkste ontwikkelingsprogramma van de onderneming betreft een inhalatietherapie voor de behandeling van het Bronchiolitis Obliterans Syndroom (BOS). BOS is een zeldzame en dodelijke aandoening van de luchtwegen waarmee 65% van de patiënten met een longtransplantatie te maken krijgt. Het is de voornaamste reden waarom de overlevingskans vijf jaar na een longtransplantatie zo laag is. De oprichters van het bedrijf hebben een enorme expertise op het vlak van klinische ontwikkeling, registratie en commercialisatie van geneesmiddel/aërsol-combinaties. Meer info: http://www.gimv.be.