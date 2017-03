vrijdag 10 maart 2017

Cloud krijgt grotere invloed in veel moderne bedrijfsmodellen Zowel bij kleine als grote bedrijven

Bij veel organisaties is de digitale infrastructuur klaar om naar het volgende niveau te groeien. Dat stelt OVH, specialist in cloud- en Internet-infrastructuren. In de afgelopen jaren is er namelijk veel geld en tijd geïnvesteerd in het betreden van de cloud. In 2017 staat de cloud nog centraler. Het werken in de cloud krijgt meer aandacht dan ooit. Deze krijgt een grotere invloed in veel moderne bedrijfsmodellen. Wat de bedrijfsbehoefte ook is, de cloud herbergt oplossingen voor grote en kleine bedrijven.