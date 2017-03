AB InBev Belgium doet ook de komende vijf jaar een beroep op de diensten van Katoen Natie in de Antwerpse haven De bierterminal van Katoen Natie in Antwerpen wordt binnenkort fors groter ‹ ›

dinsdag 14 maart 2017

Katoen Natie bouwt bierterminal aan Delwaidedok verder uit Samenwerking met AB InBev verlengd en uitgebreid

De Verenigde Staten zullen in 2017 Frankrijk van de troon stoten als belangrijkste exportmarkt voor AB InBev Belgium N.V. (Leuven). Een en ander vertaalt zich in een forse toename van de exportvolumes die in de Antwerpse haven worden behandeld. AB InBev, dat in 2012 met logistiek dienstverlener Katoen Natie een samenwerking in de Scheldehaven opzette, heeft dat partnership bij het jaarbegin met een periode van vijf jaar verlengd. Om een en ander in goede banen te leiden diende Katoen Natie bij het Havenbedrijf Antwerpen bijkomende concessie-aanvragen in, die de oppervlakte van zijn bierterminal aan het Delwaidedok mogelijk van 10 hectaren tot 26 à 36 hectaren zal opvoeren. In die uitbreiding zou Katoen Natie minimaal 85 miljoen euro investeren.