maandag 20 maart 2017

Erwin De Spiegeleire nieuwe ceo Setraco

Erwin De Spiegeleire (foto) is benoemd tot ceo van vis- en seafood-bedrijf Setraco N.V. (Veurne). De Spiegeleire is hiermee aan zijn vierde ceo-functie toe. In het verleden bekleedde hij leidinggevende functies bij Unilever, Kraft Foods, Quaker alsook directiefuncties bij Hasbro, GS1 International, Celerant Consulting en KPMG Europe Advisory. Oprichters en aandeelhouders Geert Sonneville en Paul Vanthournout blijven in een adviserende rol actief binnen de onderneming. Seatraco is zich momenteel aan het transformeren tot een toonaangevende, internationale verwerker van ingevroren vis en seafood en fabrikant van kant-en-klare maaltijden. Sinds begin vorig jaar beschikt het bedrijf hiervoor over gloednieuwe state-of-the-art productie- en voedingsverwerkende lijnen. Ambitie van Setraco is binnen de vijf jaar een omzet van 80 miljoen euro te realiseren.