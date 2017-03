maandag 13 maart 2017

Buitenlandse investeringen in Vlaanderen gaan vooral naar chemie en farma

Buitenlandse investeringen uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences investeerden in 2016 bijna 825 miljoen euro in Vlaanderen. Dat is goed voor bijna de helft van het totale investeringsbedrag van buitenlandse bedrijven in Vlaanderen. De chemie- en farmasector bevestigt daarmee zijn koppositie in de Vlaamse economie, zowel naar aantal als naar omvang van investeringsprojecten. Bovendien stijgt het sectoraandeel op vlak van buitenlandse investeringen jaar na jaar.

Uit cijfers van FIT (Flanders Investment & Trade) blijkt dat de chemie en life sciences vorig jaar niet enkel de meeste, maar vooral ook de meest omvangrijke investeringsprojecten naar Vlaanderen haalde. Met 41 BDI-projecten (Buitenlandse Directe Investeringen) is de sector goed voor meer dan 20% van het totaal aantal investeringen, het hoogste procentuele aandeel van de voorbije jaren. Die investeringen vertegenwoordigen samen 825 miljoen euro. Dat is liefst 44,2% van de 1,87 miljard euro die buitenlandse ondernemingen vorig jaar in Vlaanderen investeerden.

De chemie en life sciences in Vlaanderen is de voorbije jaren uitgegroeid tot een magneet voor buitenlandse investeringen. Sinds 2010 trok de sector 241 investeringsprojecten aan, goed voor een bedrag van 6 miljard euro. Het gaat hierbij enkel om investeringen in vaste activa, zoals de bouw van nieuwe installaties, de modernisering van bestaande productievestigingen of uitbreidingen van de productiecapaciteit. Investeringen in onderzoek & ontwikkeling werden voor deze berekeningen buiten beschouwing gelaten.