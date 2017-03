maandag 20 maart 2017

Viva Cleaning breidt assortiment uit met Tenax-vegers

Viva Cleaning B.V.B.A. (Roeselare), distributeur van de hogedrukreinigers en reinigingsmachines van Lavor en de straatveegmachines van Dulevo, breidt zijn assortiment uit met de veegmachines van het Italiaanse Tenax (Rio Saliceto). De Tenax-vegers zijn, naar verluidt, momenteel de enige elektrische veegmachines zonder hydraulische motor op de markt. Die zijn het resultaat van de overname van U.C.M. S.R.L. in 2015 door de voormalige eigenaar van Dulevo, waarna het bedrijf zich op de doorontwikkeling van volelektrische veegmachines is gaan focussen. De afwezigheid van een hydrauliekmotor maakt de machines niet alleen onderhoudsvriendelijker, maar vermijdt bovendien het gebruikelijke energieverlies bij de overbrenging naar de hydrauliek. Resultaat is dat de Tenax-veegmachines een maximale autonomie van negen uur hebben. Naast hun milieuvriendelijkheid leveren ze ook een jaarlijkse besparing tot 20.000 euro op vlak van brandstof en onderhoud. Meer info: 051/20.22.12 of http://www.vivacleaning.be.

+ 2 FOTO's