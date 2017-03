maandag 20 maart 2017

Cofinimmo bouwt operationeel platform in Frankrijk uit

Cofinimur S.A., de Franse dochter van de beursgenoteerde Cofinimmo Groep, beschikt sinds kort over een operationeel team in Frankrijk, dat vanuit een nieuw kantoor in Parijs bedrijvig is. Cofinimmo is sinds 2008 bij onze zuiderburen actief. De gereglementeerde vastgoedvennootschap bezit er enerzijds zorgactiva, voornamelijk woonzorgcentra voor ouderen (EHPAD's, 411 miljoen euro) en anderzijds een portefeuille van verzekeringsagentschappen die verhuurd zijn aan MAAF, onderdeel van Groep Covea (127 miljoen euro). Begin dit jaar nam het Parijse team het technische, commerciële en administratieve beheer van de portefeuille van de aan MAAF verhuurde verzekeringsagentschappen in eigen beheer. Voorheen werden die taken uitbesteed. Meer info: 02/737.00.00 of http://www.cofinimmo.com.