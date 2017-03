Orakel opent kantoor in Zuid-Afrika

Orakel B.V.B.A. (Retie), dat dit jaar precies twintig jaar actief is als producent en leverancier van party- en event-materialen, heeft een kantoor in Zuid-Afrika geopend. Eerder startte de KMO binnen Europa al vestigingen op in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Polen, Griekenland en Hongarije. ...