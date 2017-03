dinsdag 21 maart 2017

Sociale crowdfunder Lendahand lanceert platform in België

Het Nederlandse crowdfunding-platform Lendahand (Rotterdam) breidt zijn diensten uit naar België. Bij Lendahand kunnen Belgen investeren in duurzame en sociale projecten in opkomende landen en een rente ontvangen van 3 tot 6% per jaar.Dat rendement wordt verkregen door het geïnvesteerde geld via solide lokale partners in kleine en middelgrote ondernemingen te financieren. Ondanks hun groeipotentieel verkrijgen ze in eigen land moeilijk betaalbare financiering. Dit omdat ze enerzijds te klein zijn voor bankleningen, anderzijds te groot voor micro-financieringsinstellingen. Investeerders hebben de keuze uit twee soorten projecten. Ofwel financieren ze via lokale partners ondernemers, bijvoorbeeld de aankoop van grondstoffen, het aanwerven van extra personeel of het openen van een winkel, ofwel investeren ze rechtstreeks in nutsinfrastructuur, zoals het plaatsen van watervoorzieningen of zonnepanelen. In Nederland leende Lendahand reeds meer dan 14 miljoen euro uit aan ruim 1.500 projecten in tien landen. Naast België breidt het crowfunding-platform zijn activiteiten ook uit naar het Verenigd Koninkrijk. Tegen 2018 mikt Lendahand op een uitstaande financiering van 100 miljoen euro. Meer info: 00-31/10.717.18.15 of https://www.lendahand.com.

(Peter Heijen, ceo Lendahand)