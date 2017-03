woensdag 22 maart 2017

Cousy-telg van start met customiseerbaar breigoed-label

Trees Cousy, telg van de familie Cousy die al vijf generaties lang in België als breigoedfabrikant actief is, zet onder de merknaam KNIT13 een eigen breigoed-label in de markt. Cousy draaide al heel jong mee in het atelier van Cousy B.V.B.A. (Zottegem), waar haar vader en oom breigoed produceren voor diverse Belgische en internationale designers. In primeur voor de sector zet KNIT13 het concept van het customizen van designer-ontwerpen in breigoed in de markt. Kopers kunnen derhalve hun favoriete trui, cardigan, plaid of sjaal naar eigen smaak aanpassen (kleur, rits, knopen, tekst, foto of tekening). Productie vindt pas plaats na effectieve bestelling. Overproductie wordt zodoende uitgesloten. Via crowdfunding hoopt KNIT13 de nodige fondsen in te zamelen voor de ontwikkeling van een webshop. Meer info: http://www.knit13.com.

(Trees Cousy, Foto Kris Snoeck)